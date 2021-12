Manchester United: l'explication de Thierry Henry sur les performances décevantes de Sancho

Arraché à prix d’or à Dortmund par Manchester United l’été dernier, Jadon Sancho peine à trouver ses marques chez les Reds Devils. Les difficultés de l’ailier n’ont pas échappé à Thierry Henry qui, sur Amazon Prime UK, a critiqué les performances de l’Anglais.

Après quatre saisons flamboyantes au Borussia Dortmund, Jadon Sancho (21 ans) a voulu, l’été dernier, revenir dans son pays natal. Formé à Manchester City, l’ailier a choisi de rejoindre le rival Manchester United. Mais l’aventure chez les Mancuniens est loin de se passer de la meilleure des façons.

Avec une seule réalisation sur 15 matchs de Premier League, l’Anglais est loin d’avoir rentabilisé les 85 millions d'euros déboursés. Après la victoire 3-1 de son équipe ce jeudi face à Burnley, le consultant pour Amazon Prime UK Thiery Henry a livré un regard critique sur les performances du joueur de 21 ans: "C’est le genre de joueurs pour lequels vous payez pour les voir. C’est le genre de joueurs qui sont censés vous faire avancer et vous donner l’avantage et j’ai parfois l’impression qu’il joue dans sa tête."

Henry surpris par le jeu de Sancho

Réputé en Allemagne pour sa capacité à faire des différences, Sancho a dû mal à faire profiter à son équipe de cette qualité. Un constat que ne comprend pas l’ancien buteur d’Arsenal: "Luke Shaw faisait des une-deux et lui montrait comment aller et où aller. J’aime bien Jadon Sancho, mais à un moment donné, il est temps qu’il montre ses qualités."

En plus de sa vitesse, Sancho était souvent loué à Dortmund pour ses bonnes statistiques. Pour preuve, lors de la saison 2019-2020, il comptait en Bundesliga 17 buts et 16 passes décisives en 32 rencontres. Des standards que l’international aura du mal à reproduire cette année: "Qu’est-il arrivé au un contre un? Qu’est-il arrivé au fait de battre son opposant à l’extérieur? Battez votre homme à l’extérieur, soyez létal et allez-y directement", a encouragé le consultant.