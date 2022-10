Manchester United: la parade monstrueuse de De Gea qui permet la victoire contre West Ham

David De Gea, qui ne devrait même pas être retenu par l'Espagne pour le Mondial, a été l'un des grands artisans de la victoire de Manchester United contre West Ham ce dimanche (1-0) en Premier League. Le portier espagnol a écœuré les Hammers.

Dire qu’il ne sera pas au Mondial… Et qu’il ne fait même pas partie de la pré-liste de 55 joueurs retenus par Luis Enrique pour la Coupe du monde. Du haut de ses 31 ans, David De Gea réalise un solide début de saison, avec des prestations de grande classe, à l’image de ce qu’il a réalisé ce dimanche lors de la victoire de Manchester United contre West Ham (1-0) en Premier League.

Les éloges de Ten Hag

D'abord peu sollicité en première période, le portier espagnol a été héroïque dans le dernier quart d’heure avec notamment une claquette décisive devant Michail Antonio (82e), une parade formidable sur une tête de Kurt Zouma (83e) et surtout un arrêt monstrueux au bout du temps additionnel. Sur un missile du pied droit, Declan Rice a sans doute cru égaliser mais De Gea s’est à nouveau détendu pour garder sa cage inviolée (90e+3) et permettre aux Red Devils de décrocher une septième victoire en championnat.

Un succès qui leur permet de passer devant Chelsea et d’intégrer le top 5, en revenant à trois points du podium. "David est magnifique. Et il n’a que 31 ans. Il peut encore progresser. Je suis vraiment content, c’est un excellent gardien", a commenté son entraîneur Erik ten Hag, qui verrait d’un bon œil une prolongation de celui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 (avec une année supplémentaire en option). Au club depuis 2011, De Gea retrouve un niveau très intéressant après des années plus compliquées.

Pas suffisant, toutefois, pour convaincre Luis Enrique de l’emmener au Qatar. Selon les informations de la presse espagnole, le sélectionneur de la Roja fera confiance à Unai Simon (Bilbao), Robert Sanchez (Brighton) et David Raya (Brentford). De Gea est aussi devancé par Kepa Arrizabalaga (Chelsea) et David Soria (Getafe) dans la liste élargie de Luis Enrique.