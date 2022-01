Manchester United: le départ de Woodward fixé, du changement dans l'état-major du club

Vice-président exécutif de Manchester United depuis 2012, Ed Woodward quittera bientôt officiellement le club. Les Reds Devils ont annoncé la nouvelle avec un communiqué ainsi que le nom du nouveau directeur général, qui sera Richard Arnold à partir du 1er février 2022.

C’est une page qui se tourne à Manchester United. Vice-président exécutif du club depuis 2012, Ed Woodward quittera ses fonctions à partir du 1er février 2022. Cette nouvelle n’a pas grand-chose de surprenant pour les fans mancuniens. Een avril 2021, le dirigeant avait annoncé son dépar futur à la fin de l’année.

"Je suis extrêmement fier d’avoir servi United et ce fut un honneur de travailler pour le plus grand club du monde au cour des 16 dernières années. Le club est bien positionné pour l’avenir et il sera difficile de repartir en fin d’année", avait-il déclaré. Durant son passage à Manchester qu’il avait déjà rejoint en 2005, l’Anglais a connu la période dorée du club avec les succès sous le coaching de Sir Alex Ferguson. Mais aussi les nombreux échecs en championnat et en Europe de ces dernières années, qui lui ont valu d'être très contesté.

Richard Arnold, nouveau directeur général

Dans cette restructuration, les dirigeants aussi annoncé via un communiqué la nomination de Richard Arnold au poste de directeur général. Une arrivée dont le principal intéressé est fier: "Je suis honoré d’avoir la chance de servir ce grand club et ses fans. Je suis déterminé à rendre cet honneur de toutes les manières possibles."

Le co-président exécutif Joe Glazer a envoyé un dernier message d’adieu à Ed Woodward dans la foulée: "Je tiens à remercier Ed pour son travail inlassable au nom de Manchester United au cours de ses neuf années en tant que vice-président exécutif et de ses 16 ans avec le club."