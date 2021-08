Manchester United-Leeds en direct: Pogba titulaire pour la reprise

Bonjour à tous !

Bonjour à tous et bienvenue pour suivre en direct commenté la rencontre entre Manchester United et Leeds (13h30), pour la première journée de Premier League. Deuxièmes de la dernière saison, les Red Devils doivent confirmer face à Marcelo Bielsa et ses hommes. Nouvelles recrues, Jadon Sancho ne devrait pas commencer, au contraire de Paul Pogba.

Un match à suivre sur RMC Sport 1 !