Manchester United-Leicester: Tuanzebe a joué avec une montre, ce qui est strictement interdit

L'Anglais Axel Tuanzebe (Manchester United) a joué l'intégralité du match contre Leicester (1-2) avec une montre, alors que cet objet est proscrit sur une pelouse par le règlement.

Axel Tuanzebe a-t-il eu peur de rater le coup d'envoi ? Le défenseur central de Manchester United a été surpris avec une montre au poignet, ce mardi soir à Old Trafford, contre Leicester (1-2). La loi 4 de l’IFAB, qui régit le jeu, est pourtant claire sur le sujet. Seuls les arbitres sont habilités à porter une montre durant un match de football, puisqu’elle est utile au bon déroulement du match. L’article en question est en revanche prohibé sur la pelouse s’il est porté au poignet d’un footballeur. Un détail qui aura certainement échappé aux arbitres de la rencontre.

Axel Tuanzebe, avec une montre au poignet, contre Leicester © @IconSport

Tuanzebe aurait dû être averti

"Un joueur ne doit pas utiliser d’équipement ou porter quoi que ce soit de dangereux, indique pourtant le règlement. Tout type de bijou (colliers, bagues, bracelets…) est interdit et doit être ôté. Recouvrir les bijoux de ruban adhésif n’est pas autorisé. Les joueurs doivent être inspectés avant le début du match, et les remplaçants avant d’entrer en jeu." Si un joueur porte ou utilise un objet ou un bijou non autorisé ou dangereux, l’arbitre est censé ordonner au joueur d’ôter l’article ou de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s’il ne peut pas ou ne veut pas s’exécuter. "Un joueur refusant d’obtempérer ou remettant l’article doit être averti", ajoute la loi 4 de l’IFAB. Rien de tout cela n’est arrivé à Tuanzebe, qui a terminé le match comme si de rien n'était.

La défaite de son Manchester United contre Leicester (1-2) a permis à Manchester City de remporter ce mardi son troisième titre en quatre ans en Premier League. Avec encore trois matches à disputer, les Citizens, 80 points au classement, ne peuvent plus être rejoints par United qui en compte 70. Les Red Devils possèdent quatre points d'avance sur Leicester et six sur Chelsea, qui compte un match en moins.