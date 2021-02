Manchester United-Real Sociedad: l'énorme charge de Lindelöf sur le but refusé de Tuanzebe

Lors du nul 0-0 entre Manchester United et la Real Sociedad en 16es de finale retour de la Ligue Europa ce jeudi, Axel Tuanzebe s'est vu refuser un but à cause d'une faute grossière de Victor Lindelöf.

Manchester United et la Real Sociedad se sont neutralisés (0-0) ce jeudi soir, à l'occasion des 16es de finale retour de la Ligue Europa. Mais les Red Devils, qualifiés grâce à leur victoire 4-0 à l'aller, ont failli ouvrir le score en seconde période. À la 63e minute, Axel Tuanzebe a réussi à placer un coup de casque pour parfaitement couper un corner tiré par Axel Telles. Le jeune défenseur anglais a donc cru qu'il avait marqué son premier but sur la scène européenne. Il n'avait cependant pas vu que Victor Lindelöf avait fait un carton au même moment.

En tentant lui aussi de couper la trajectoire du corner, au premier poteau, Victor Lindelöf s'est projeté dans les airs avec beaucoup de puissance. Mais le défenseur suédois n'a réussi qu'à brutalement percuter Jon Bautista. Le choc a été si violent que l'attaquant espagnol, sonné, est resté un petit moment au sol.

Genou contre tête

Les ralentis, consultés par l'arbitre sur l'écran de l'assistance-vidéo, ont montré que le contact avait été d'une grande dangerosité. Le défenseur mancunien, les yeux rivés sur le ballon, a heurté la tête de son adversaire avec son genou droit.

Le but annulé, l'arbitre a infligé un carton jaune à Victor Lindelöf. Un rouge pour excès d'engagement n'aurait sans doute pas été choquant.