Manchester United: les découvertes d'Antony qui a repris l'ancienne maison de Pogba

Recrue phare de Manchester United cet été, Antony a emménagé dans l'ancienne maison très luxueuse de Paul Pogba. Il y a découvert les diamants dans les escaliers ou la table de billard aux initiales de "PP". Le Brésilien prévoit de changer la décoration, a-t-il assuré avec amusement.

Antony a trouvé sa maison, mais pas dit qu'il se sente tout à fait chez lui pour le moment. Le Brésilien arrivé à Manchester United cet été contre 95 millions d'euros a en effet emménagé dans l'ancienne propriété de Paul Pogba, située à environ 30 minues du centre-ville de Manchester et estimée à environ 3,4 millions d'euros.

Mais malgré le départ du Français cet été en direction de la Juventus, la maison est encore imprégnée par son passage. Dans un entretien accordé à ESPN Brésil, Antony a raconté sa découverte de diamants incrustés dans les escaliers ou d'une table de billard personnalisée avec les initiales "PP".

Remplacer "PP" par "AS"

"Je dois changer ça. C'était la maison de Pogba, il y a le "P" sur la table, a souri Antony. Je vais commencer à changer, mettre le AS d'Antony Santos. Il n'est plus là, n'est-ce pas ?" Le Brésilien ajoute qu'il est malgré tout davantage un fan du Uno et des jeux de cartes en général que du billard.

Sur la décoration générale de la maison, il concède : "C'est un peu particulier, oui. Mais je suis content d'être dans une maison qui a appartenu à un champion. C'est très particulier. J'aime beaucoup." La propriété, avec une piscine intérieure, un jardin ou une salle de musculation, par exemple, a des arguments pour plaire.