L'affaire, la Juventus, les Bleus... Les confidences de Pogba en Italie

À la une de GQ Italia pour le mois d'octobre, Paul Pogba s'est confié sur son retour à la Juventus, sur le niveau de l'équipe de France et sur son rapport à ses soutiens et détracteurs, sans évoquer directement l'affaire judiciaire liée à son frère Mathias.

Paul Pogba s'est longuement confié à GQ Italia, dans une interview parue ce jeudi pour l'édition du mois d'octobre mais réalisée à la fin du mois d'août. Bien que son actualité soit essentiellement liée à l'affaire judiciaire liée à son frère Mathias, le champion du monde de 29 ans n'en parle pas dans les colonnes du magazine. Au moment de l'entretien, les premières révélations viennent tout juste d'éclater. Le journaliste de GQ précise simplement: "Ce doit être pour cette raison que, le jour de notre rencontre, ce qui ressort immédiatement, c'est son envie de parler de football, et l'effet de sérénité et de joie de vivre que, malgré tout, le sujet provoque chez lui".

Un lien avec l'affaire peut éventuellement être fait dans les propos de Paul Pogba lorsqu'il lui est demandé sa façon de faire abstraction du bruit médiatique et des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux: "Vous savez, ayant commencé à jouer à un haut niveau très jeune, j'ai l'habitude de faire face aux rumeurs. (...) Nous vivons chaque semaine avec des éloges et des critiques, tout en sachant que nous devons maintenir un équilibre et nous concentrer sur notre travail". Il ne manque toutefois pas de "remercier" ses soutiens parmi les supporters bianconeri: "C'est vraiment incroyable. À eux, je promets de travailler dur pour revenir sur le terrain dès que possible, et pour aider l'équipe à remporter les victoires qu'elle mérite".

>> Toutes les informations sur l'affaire Pogba en direct sur RMC Sport

"Je suis devenu comme Pirlo, Buffon, Chiellini"

Sur les sujets plus footballistiques, Paul Pogba a évidemment été invité à s'exprimer sur son retour cet été à la Juventus: "J'aime penser et dire que c'est mon cœur qui a fait le choix. C'était peut-être aussi le bon moment pour revenir ici". À propos de Massimiliano Allegri, aujourd'hui décrié de toutes parts et appelé à la démission: "J'ai toujours eu une relation très forte avec l'entraîneur. (...) Il me connaît et m'a toujours poussé quand nous étions ici ensemble. Même lorsque j'étais à Manchester, nous sommes restés en contact et avons beaucoup parlé".

Grand espoir à son arrivée pour son premier passage à la Juventus, Paul Pogba estime aujourd'hui avoir l'envergure des joueurs qui l'encadraient autrefois: "Maintenant, je me regarde et je pense que je suis devenu comme ces joueurs, comme Pirlo, comme Buffon, comme Chiellini. C'est à mon tour de faire à la Juve ce qu'ils ont fait".

Sur le même sujet Juventus: Pogba vise une date pour son retour sur les terrains

Paul Pogba a aussi parlé de l'équipe de France. Il s'est pas attardé sur sa blessure, qui pourrait lui faire manquer la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), mais sur la qualité du réservoir de l'équipe nationale: "Chaque année, des jeunes arrivent et sont prêts à s'intégrer le groupe. Quand on regarde la liste des joueurs appelés, on se dit qu'on pourrait sortir deux ou trois équipes de haut niveau. (...) Il y a de la concurrence, mais malgré cela, un beau groupe s'est formé, avec une grande mentalité".