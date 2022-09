Manchester United-Arsenal: cliniques, Rashford et Antony font chuter les Gunners

Manchester United s’est imposé face à Arsenal, ce dimanche, lors du choc de la 6e journée de Premier League (3-1). Solides et efficaces, les Red Devils l’ont emporté grâce à Antony et Marcus Rashford face à des Gunners, qui voient leur avance se réduire en tête du classement.

Old Trafford se remet à rêver. Manchester United a offert à son public une victoire de prestige face à Arsenal, ce dimanche, lors de la sixième journée de Premier League (3-1). Face au leader invaincu du championnat, les Red Devils se sont montrés solides, tranchants et appliqués. Malgré la qualité technique de leurs hôtes, les joueurs d’Erik ten Hag ont d’abord fait la différence grâce à Antony. L’ailier brésilien, fraîchement recruté à l’Ajax Amsterdam (95 millions d’euros), a ouvert le score en profitant d’un bon décalage de Marcus Rashford (35e).

L’attaquant anglais a ensuite scellé la victoire des siens en claquant un doublé sur une superbe ouverture de Bruno Fernandes (66e), puis une passe parfaite de Christian Eriksen, auteur d’un match remarqué dans l’entrejeu (75e). Le tout avec Casemiro et Cristiano Ronaldo remplaçants au coup d’envoi. Après avoir essayé de changer d’air cet été, la star portugaise a suppléé Antony à une demi-heure de la fin. Sans trouver la faille, malgré une réelle envie et quelques opportunités.

Un quatrième succès d’affilée pour United

Pas de quoi empêcher MU de l’emporter contre Arsenal, qui a égalisé par Bukayo Saka (auteur de son premier but de la saison), au terme d’une grosse période de domination. Même s’ils ont confisqué le ballon par moments, les protégés de Mikel Arteta ont manqué d’impact dans les zones décisives. Après une entame canon, marquée par cinq victoires en cinq matchs, les Gunners ont chuté pour leur premier grand test de la saison. Ils conservent tout de même la tête du classement, avec un point d’avance sur Manchester City et Tottenham, avant de se rendre chez le FC Zürich, jeudi en Ligue Europa (18h45), et de recevoir Everton dimanche (15h).

Fort de son quatrième succès consécutif, United confirme sa montée en puissance et se retrouve 5e, à 3 points d’Arsenal. De quoi aborder en confiance les prochaines échéances, avec la réception de la Real Sociedad, jeudi en Ligue Europa (21h), et un déplacement à Crystal Palace dimanche (17h).