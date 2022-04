Manchester United: "Liverpool a six ans d’avance sur nous", lance Rangnick après la claque

Ralf Rangnick, manager de Manchester United, reconnaît sans difficulté la nette supériorité de Liverpool, vainqueur du derby d’Angleterre (4-0) mardi. Il estime même que les Reds ont pris six ans d’avance.

Manchester United s’est fait balayer sur le terrain de son rival honni, Liverpool (4-0), mardi soir. Et cette claque laisse des traces chez Ralf Rangnick, admiratif du travail opéré par Jürgen Klopp sur le banc des Reds. "C'est gênant, c'est décevant, peut-être même humiliant", a lancé l’Allemand à l’issue de la rencontre.

"C’est extrêmement gênant de tenir une conférence de presse comme celle-ci"

Interrogé sur la manière dont United peut combler l'écart avec Liverpool, Rangnick a salué l’imposant travail de Liverpool. "Nous devons accepter qu'ils ont six ans d'avance sur nous maintenant, a-t-il confié. Lorsque Jürgen Klopp est arrivé, ils ont changé au club et ont élevé non seulement l'équipe, mais aussi le club et la ville à un nouveau niveau. C'est ce qui doit se passer avec nous dans les prochaines fenêtres de transfert."

"Il y aura certainement une reconstruction, c'était évident au cours des trois ou quatre premières semaines pour moi, a-t-il expliqué. Pour nous, en tant qu'entraîneurs, c'est extrêmement embarrassant de s'asseoir ici et de tenir une conférence de presse comme celle-ci. Nous devons juste admettre qu'ils sont meilleurs que nous."

Rangnick sera concerné au premier plan par une refonte à Manchester United puisqu’il prendra des fonctions plus élargies l’été prochain. L’Allemand a été nommé sur le banc en novembre dernier pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, évincé. Il délaissera ces attributions l’été prochain pour prendre un rôle de consultant au sein du club pendant deux ans. Le Néerlandais Erik ten Hag devrait être nommé manager des Red Devils dans les prochains jours pour la saison prochaine.