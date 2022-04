Premier League: le festival de Liverpool contre Manchester United, qui permet aux Reds de doubler City

Liverpool a décroché une solide victoire ce mardi contre Manchester United (4-0) dans un match en retard de la 30e journée de Premier League. Grâce à des buts de Luis Diaz, Sadio Mané et un doublé de Mohamed Salah, les Reds se sont emparés provisoirement de la première place du classement devant Manchester City alors que les Red Devils signent une mauvaise opération en vue du top 4.

Hormis le fabuleux et poignant hommage d’Anfield pour Cristiano Ronaldo après la mort de son nouveau-né, le derby d’Angleterre entre Liverpool et Manchester United a tourné au cauchemar ce mardi pour les Red Devils.

Rapidement menés et totalement dépassés par les protégés de Jürgen Klopp, les Mancuniens ont concédé une lourde défaite contre leur rival lors d’un match en retard de la 30e journée de Premier League (4-0). Le club de la Mersey en profite pour chiper provisoirement la première place du classement avant le match entre Manchester City et Brighton ce mercredi à l’Etihad Stadium.

>> Liverpool-Manchester United (4-0)

Luis Diaz et Salah n’ont pas traîné pour les Reds

Avant même le geste des fans anglais pour Cristiano Ronaldo, Liverpool avait déjà mis au supplice la défense des Reds. Sur un contre express, un superbe mouvement collectif a vu Mohamed Salah hériter du ballon à l’entrée de la surface sur la droite malgré la défense à cinq (avec Phil Jones) alignée par Ralf Rangnick. D’un joli centre à ras de terre vers le point de penalty, l’Egyptien de 29 ans a trouvé Luis Diaz pour le premier but de la soirée.

Le Colombien a parfaitement justifié le fait d’être préféré à Diogo Jota en marquant son troisième but en huit matchs de Premier League depuis son arrivée à Liverpool lors du mercato hivernal (1-0, 5e). Pire pour Manchester United, Paul Pogba a semblé se blesser au début de l’action et a immédiatement demandé le changement pour ce qui devrait bien constituer son dernier derby d’Angleterre.

"Cela a pris du temps, a ironisé Gary Lineker sur les réseaux sociaux après le but de Luis Diaz. Liverpool devant après cinq minutes. Cela pourrait devenir sale."

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

L’ancien attaquant de Leicester et Everon ne croyait peut pas si bien dire. Après seulement une vingtaine de minutes de jeu, Mohamed Salah a lui aussi trompé un David De Gea encore abandonné par sa défense.

Après plus de deux mois sans marquer dans le jeu en Premier League, Mohamed Salah a rapidement donné raison à Jurgen Klopp ce mardi soir. Ces derniers jours, l’entraîneur allemand de Liverpool réclamait de la patience pour son attaquant égyptien. Le Pharaon d’Anfield lui a parfaitement rendu cette confiance en ajustant le gardien de Manchester sur une magnifique ouverture en profondeur de Sadio Mané (2-0, 22e). L’Egyptien est le deuxième joueur de l’histoire de la Premier League à avoir marqué et délivré une passe décisive à l’aller comme au retour contre les Red Devils. Avant lui, seul Mesut Özil y était arrivé en 2015-2016.

Mané et Salah ont fini le travail

Impérial au milieu de terrain, le trio Fabinho-Henderson-Thiago a totalement étouffé le collectif de Manchester United. Et sur une nouvelle action des Reds, Luis Diaz a bien cru s’offrir un doublé pour donner plus d’ampleur au succès de son équipe. En position de hors-jeu, le Colombien a logiquement vu son but être refusé (2-0, 34e). En face, les Red Devils n’ont rien montré et ont même totalisé un total de zéro tir cadré avant la pause, zéro tir tout court pour être honnête. L’absence de Cristiano Ronaldo s’est faite sentir.

Au retour des vestiaires, l’entrée en jeu de Jadon Sancho n’a pas vraiment aidé. Et quelques minutes après la première tentative cadrée de Manchester United, frappe bien stoppée par Alisson Becker, Sadio Mané a lui aussi marqué. Sur un centre de Luis Diaz, le Sénégalais a trouvé le petit filet de David De Gea pour marquer son 19e but de la saison toutes compétitions confondues (3-0,68e). Les trois joueurs de l’attaque des Reds (Luis Diaz, Mohamed Salah et Sadio Mané) ont été buteurs et passeurs de décisifs lors de ce derby d’Angleterre. Et dire qu’ils ne jouent ensemble que depuis près de deux mois et demi. Phénoménal.

Histoire d’enfoncer un peu plus le clou, Mohamed Salah a profité d’une récupération très haute des Reds et d’une passe lumineuse de Jordan Henderson pour s’offrir un doublé d’un subtil piqué (4-0, 85e).

Liverpool leader, l’avenir européen de United en danger

En attendant le duel entre Manchester City et Brighton mercredi soir, Liverpool s’est provisoirement emparé de la première place du classement en Premier League. Une première depuis la sixième journée de la saison en septembre dernier. Avec 76 points, les Reds possèdent deux longueurs d’avance sur les Skyblues. Les hommes de Pep Guardiola devront absolument l’emporter contre les Seagulls à l’Etihad Stadium s’ils veulent retrouver leur trône. Un nul de Manchester City laisserait Liverpool au sommet à six journées de la fin de la saison.

En s’inclinant lourdement à Anfield ce mardi soir, Manchester United a peut-être dit adieu à ses espoirs de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Sixièmes avec 54 points en 33 rencontres, les Red Devils ont probablement grillé leur dernier joker. Devancé par Arsenal à la différence de buts, Manchester United a joué deux matchs de plus que les Gunners. Pire, la quatrième place détenue par Tottenham s’éloigne un peu plus. Avec un match en plus à jouer, les Spurs possèdent désormais trois longueurs d’avance sur Manchester United.

Présenté comme le prochain entraîneur du club mancunien, le Néerlandais Erik Ten Hag aura un gros travail à abattre pour reconstruire cette équipe. Sauf miracle dans le sprint final, les Red Devils ne joueront pas la Ligue des champions la saison prochaine. Après ce derby d’Angleterre maîtrisé à la perfection par Liverpool, les pensionnaires d’Anfield ont mis une grosse pression sur Manchester City. Le suspense reste intact dans la course au titre.