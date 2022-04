Liverpool-Manchester United: l'émouvant hommage d’Anfield à Ronaldo après la mort de son fils

Les supporters présents ce mardi dans les tribunes d’Anfield pour le choc de la 30e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester United ont réservé une minute d’applaudissements pour Cristiano Ronaldo. Un joli geste de soutien au lendemain de l’annonce de la mort du bébé de l’attaquant portugais des Red Devils.

L’enjeu et la rivalité sportive n’ont pas pris le pas sur l’humanité lors de ce Derby d’Angleterre entre Liverpool et Manchester United mardi soir à Anfield lors de la 30e journée de Premier League.

A la septième minute de la rencontre (durant la huitième, en fait), comme le numéro 7 cher à Cristiano Ronaldo, les supporters présents dans les tribunes ont offert un bel instant de communion en réservant une minute d’applaudissements et en chantant un "You'll Never Walk Alone" destiné à l’attaquant portugais des Red Devils. Une manière de lui exprimer un vif soutien au lendemain de l’annonce de la mort de son fils nouveau-né.

L'hommage d'Anfield à Cristiano Ronaldo © RMC Sport

Une terrible nouvelle annoncée sur les réseaux sociaux

A la veille de ce choc de la 30e journée de Premier League entre un Liverpool candidat au titre et une équipe de Manchester United à la lutte pour une qualification en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé le décès de l’un des jumeaux qu’ils attendaient. Si la petite fille du couple se trouve en bonne santé, le garçon n’a pas survécu.

"C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer la mort de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur que des parents peuvent ressentir, a écrit le Portugais dans un message publié sur Instagram. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur, ont écrit Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez dans un message posté lundi soir sur les réseaux sociaux. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien, poursuit le communiqué. Nous sommes dévastés par cette perte et nous implorons le respect de notre intimité en ce moment difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez."

Le monde du sport au soutien de Ronaldo

Avant l’hommage des supporters massés dans les tribunes d’Anfield, de nombreux footballeurs et sportifs ont affiché leur soutien à Cristiano Ronaldo et ses proches dans cette terribles épreuves. Via différents messages sur les réseaux sociaux, les anciens clubs du quintuple Ballon d’or et Manchester United ont exprimé leurs condoléances.

Idem pour de nombreux coéquipiers, anciens partenaires ou même des adversaires et des stars de la panète sport comme Fabio Quartararo, Usain Bolt ou l’ami de CR7, Badr Hari. Tous ont eu un geste sympathique pour Cristiano Ronaldo et sa famille face à cette terrible épreuve.

Quelques jours après avoir inscrit le triplé de la victoire mancunienne face à Norwich (3-2) samedi, Cristiano Ronaldo est forfait pour ce Derby d’Angleterre contre Liverpool. Une absence logique compte du drame extra-sportif vécu par le buteur lusitanien à la veille de la rencontre. Dans l’adversité, le football anglais a toutefois su s’unir pour lui montrer son soutien. Aucune date de reprise n'a pour le moment été évoquée pour Cristiano Ronaldo.