Manchester United-Manchester City: Evra lance le derby en se payant les Skyblues

Interrogé par le Daily Mail ce samedi avant le derby entre Manchester United et City (13h30 sur RMC Sport), Patrice Evra, l'ancien joueur des Red Devils, a taclé les Skyblues. L'ancien latéral gauche reconnaît tout de même que la situation actuelle est difficile pour son club favori.

L'enjeu est double ce samedi pour Manchester United pour le derby face à son rival City (13h30 sur RMC Sport). A Old Trafford, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont l'occasion de redonner de la fierté à leurs supporters mais aussi de recoller au classement à l'équipe de Pep Guardiola. Après 10 journées de Premier League, 3 points (20 contre 17) séparent les deux formations.

"United ne peut pas continuer à nous faire souffrir"

Dans un entretien pour le Daily Mail ce samedi, Patrice Evra, l'ancien joueur des Red Devils, a lancé les hostilités en se payant l'adversaire. "J'ai le même nombre de titres de Premier League que Manchester City (5 pour Evra au total, contre 7 pour City dont 5 depuis 1992 et l'introduction de la Premier League, NDLR). Juste moi! Et où est leur Ligue des champions? Ils sont bien meilleurs que United en ce moment mais ce n'est pas un souci, a déclaré l'ancien latéral gauche. L'histoire ne mourra jamais. S'ils commencent à gagner la Ligue des champions, cela pourrait être une autre histoire, mais même pour atteindre le niveau de Chelsea, et bien, ils n'en sont pas encore là."

Passé par Manchester United entre 2006 et 2014, Patrice Evra a tout gagné sous les ordres de Sir Alex Ferguson, dont la Ligue des champions en 2008 et la Premier League à cinq reprises. "Seules les personnes nées après la sortie de la Playstation 5 (l'année dernière, NDLR) diront que Manchester City est le plus grand club du monde. Tous les autres? Certainement pas", a taillé Patrice Evra, toujours attaché à son ancienne formation.

"United ne peut pas continuer à nous faire souffrir parce que c'est tellement douloureux de les regarder parfois", a jugé encore Patrice Evra, cette fois à propos de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. "Je ne veux pas être dur. Je ne suis pas avec eux dans ce vestiaire. Mais à l'époque, nous avions des joueurs avec de la colère et de la passion dans notre équipe. Peut-être que cela manque maintenant."