Manchester United: Olmeta révèle la prédiction que lui avait fait Ferguson sur Pogba

Dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, Pascal Olmeta a partagé une anecdote au sujet de Sir Alex Ferguson, qui lui avait confié il y a quelques années ses espoirs et ses réserves sur la future carrière de Paul Pogba.

Seulement sept apparitions avec les professionnels, dont trois en Premier League. Lors de son premier passage à Manchester United, entre 2009 et 2012, Paul Pogba n’a jamais vraiment eu sa chance sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Une situation qui avait poussé le milieu français à quitter l’Angleterre pour tenter sa chance du côté de la Juventus. Ferguson s’en était expliqué dans son livre "Leading" sorti en 2015, en rejetant en grande partie la faute sur Mino Raiola, l’agent de Pogba.

"Je me suis méfié de lui dès l’instant où je l’ai rencontré. Nous avons eu Paul avec un contrat de trois ans et il y avait une option de renouvellement que nous étions impatients de signer. Raiola est soudain apparu sur scène et notre première rencontre a été un fiasco", avait raconté le légendaire manager écossais des Red Devils, qui appréciait pourtant beaucoup Pogba. Tout en ayant des réserves à son sujet, comme l’a raconté Pascal Olmeta ce mercredi dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC.

Les réserves de Ferguson

"J’avais été invité à un entraînement de Manchester United par Sir Alex Ferguson, s’est souvenu l’ancien gardien de Marseille et Lyon. J’y étais allé avec deux enfants de mon association ("Un Sourire, Un Espoir pour la Vie"). J’avais déjeuné avec lui et il m’avait parlé de Paul Pogba, qui avait 17 ans. Il m’avait dit : ‘Tu vois ce joueur, il sera extraordinaire, bourré de talent. Il sera au top. Mais c’est un rêveur et si personne n’est là pour lui tracer sa voie, il n’y arrivera jamais.’ C’était il y a quelques années et aujourd’hui, on est dans ce débat-là."

Un débat relancé par les dernières prestations décevantes de Pogba et le coup de gueule de Paul Scholes, qui a durement critiqué le champion du monde après le match nul concédé par Manchester United contre l’Atalanta (2-2) mardi en Ligue des champions.

