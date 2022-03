Manchester United: Old Trafford bientôt détruit ?

Selon The Telegraph, Manchester United va étudier plusieurs options afin de moderniser Old Trafford, qui n’a plus fait l’objet de travaux depuis 2006. L’une d’elles passerait par la destruction totale de la mythique enceinte des Red Devils, qui serait ensuite reconstruite.

Un relooking pour Old Trafford. C’est la volonté de la famille Glazer, à la tête de Manchester United depuis dix-sept ans maintenant. Les propriétaires américains souhaitent moderniser un stade qu’ils estiment vieillissant. Selon The Telegraph, trois options vont être prochainement étudiées afin d’embellir et d’agrandir le "Théâtre des rêves", qui est actuellement la plus grande enceinte de Premier League (75.000 places). La troisième d’Angleterre après Wembley (90.000 places) et Twickenham (82.000 places).

Les deux premières options concernent un réaménagement de l’enceinte, avec la refonte totale de sa structure ou l’extension de la tribune sud notamment. La troisième possibilité, plus ambitieuse, viserait à démolir Old Trafford pour le reconstruire entièrement. L’écrin des Red Devils, inauguré en 1910, n’a plus fait l’objet de travaux importants depuis 2006.

La destruction serait l’option la moins probable

En le rasant pour mieux le rebâtir, les propriétaires de MU en profiteraient pour porter sa capacité à hauteur de celle de Wembley (90 000 places). Tout en créant un pole central, culturel et communautaire, avec un deuxième terrain à proximité pour l’équipe féminine et l’académie.

Mais cette dernière option est présentée comme la moins probable par la presse britannique. Déjà parce que les fans, très attachés à Old Trafford, risquent de s’y opposer. Au moins une grande partie d’entre eux. Et surtout parce qu’elle obligerait les Red Devils à se trouver un stade intérimaire le temps du chantier, qui pourrait durer deux à trois saisons. Il y aurait peut-être la possibilité de migrer vers l’Etihad Stadium, mais la cohabitation avec le rival de Manchester City ne serait pas facile à gérer. De quoi compliquer sérieusement les choses.