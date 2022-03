Manchester United: Maguire descendu par un ancien coéquipier

En difficulté à Manchester United, Harry Maguire n'a pas été épargné par son ancien coéquipier Ahmed El-Mohamady, qui estime qu'il n'a pas "une forte personnalité" pour être capitaine des Red Devils.

Les temps sont durs pour Harry Maguire. Buteur contre-son-camp lors de la victoire face à Tottenham (3-2), le défenseur des Red Devils n'échappe pas aux critiques depuis le début de la saison, notamment celle de son ancien coéquipier Ahmed El-Mohamady.

"Harry était avec moi à Hull City et, à mon avis, il n'a pas le niveau pour être le capitaine de Manchester United, explique l'ancien partenaire de Maguire à Hull City au micro de BeIN Sport. United a besoin d'un joueur avec une forte personnalité et j'espère que le prochain manager donnera le capitanat à Ronaldo s'il reste. Ronaldo peut gérer cette responsabilité et cette pression."

"Leicester, c'est peut-être son niveau"

L'international égyptien de 34 ans n'a pas mâché ses mots pour son ancien coéquipier, pointant notamment sa faillite mentale. "Je pense donc que la pression qu'il a en portant le brassard de capitaine affecte ses performances. Maguire a très bien performé avec Leicester, une équipe qui rivalise pour être dans le top six de la Premier League et c'est peut-être son niveau. Il n'a pas le niveau pour jouer dans la plus grande équipe de l'histoire de l'Angleterre."

Nommé capitaine de Manchester United en janvier 2020, le défenseur de 29 ans a été conforté dans son poste par Ralf Rangnick. "Je dois dire que c’est un non-sens absolu. Je n’ai jamais parlé avec aucun joueur d’un éventuel changement de capitaine (…) Harry est notre capitaine et il le restera jusqu’à la fin de la saison", expliquait le coach allemand en conférence de presse en février.

Alors que les Red Devils sont à la bagarre pour intégrer le top 4 en Premier League, ils devront assurer leur présence en quart de finale de Ligue des champions face à l'Atlético ce mardi (21 heures sur RMC Sport), après le match nul en Espagne à l'aller (1-1).