Manchester United-Tottenham: le triplé record de Ronaldo fait gagner les Red Devils

Manchester United a pu s'en remettre à sa star Cristiano Ronaldo pour se défaire d'un Tottenham agressif mais peu décisif ce samedi soir (2-1) lors de la 29e journée de Premier League. Auteur d'un triplé, le Portugais a d'ailleurs scellé un nouveau record de buts.

Après le Kylian Saint-Germain, le Ronaldo United. Après leur déroute dans le derby de Manchester le week-end dernier (défaite 1-4), les Red Devils ont été totalement relancés par un homme, Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé qui a permis à lui seul de s'imposer 3-2 face à Tottenham ce samedi, dans un match totalement fou. Manchester United signe une très belle opération puisqu'ils confortent leur quatrième place en Premier League, mettant la pression sur Arsenal qui reçoit Leicester dimanche (17h30).

Un retour réussi pour Cristiano Ronaldo

Absent dans le derby de Manchester en raison de problèmes avec le fléchisseur de sa hanche, Cristiano Ronaldo a tenu à rassurer très vite sur son état de forme. Cela faisait tout de même un mois que le Portugais n’avait pas marqué, mais c’est bien lui qui a ouvert le score dès la 13e minute sur un caviar de talonnade pour Fred (1-0, 13e). Aux 25 mètres, CR7 s’empresse d'envoyer une énorme praline du pied droit dans la lucarne de Hugo Lloris. Malgré l’égalisation de Kane sur pénalty (1-1, 35e), Ronaldo n’a pas laissé les Spurs prendre confiance et a aligné un second but deux minutes après, grâce à une belle percée de Jadon Sancho qui lui offre un face-à-face réussi avec Lloris (2-1, 37e).

Le Portugais finit même par s'offrir un triplé après deux belles tentatives aux 66e et 76e minutes, bien repoussées par Lloris, qui ne pourra finalement rien face à la détente de CR7. Sur un corner d'Alex Telles, l'attaquant vient caler une tête puissante dans les cages du portier français qui avait tenu le coup jusqu'ici (3-2, 81e). Il compte désormais 11 buts dans le championnat anglais cette saison, qui font de lui à 37 ans et 35 jours le deuxième joueur le plus vieux de l’histoire à atteindre la barre des 10 buts lors d’une saison en Premier League derrière Les Ferdinand (37 ans et 76 jours). Avec 807 buts inscrits dans sa carrière, il devient aussi le meilleur buteur de l’histoire du football professionnel, selon les chiffres reconnus par la FIFA. Ce qui valait bien une standing ovation d'Old Trafford à sa sortie dans la foulée du triplé.

Reguilon fautif, puis quasi buteur

Déjà buteur lors de son entrée en jeu face à Everton le week-end dernier, le latéral gauche espagnol a récidivé pour se faire pardonner. Sergio Reguilon était fautif sur le second but de Ronaldo, puisqu'en tendant la jambe et le bras, il couvrait le possible hors-jeu de Jadon Sancho qui était parti dans le dos de la défense de Tottenham un peu plus haut. Ravivant un match qui commençait à s'endormir, l'international espagnol aux six sélections a relancé la partie avec un bon centre qui est finalement coupé par... Harry Maguire dans ses propres filets (2-2, 72e).

Tottenham est décidément une équipe qui pousse à la faute puisque c'est le neuvième but contre-son-camp en la faveur des Spurs cette saison, plus que n'importe quelle équipe de Premier League. Le chambrage de Romero envers le défenseur anglais fautif lui aura tout de même couté cher puisqu'il s'est contenté de regarder Ronaldo inscrire le but du 3-2 dans la foulée.