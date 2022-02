Manchester United: Rangnick a vu "la meilleure performance" de Ronaldo depuis des semaines

Face à Brighton (2-0) mardi soir en match en retard de Premier League, Cristiano Ronaldo s’est enfin rassuré en inscrivant son premier but de l’année 2022 avec Manchester United. Une bonne performance félicitée par son coach Ralf Rangnick à l’issue de la rencontre.

Si Lionel Messi n’a pas trouvé le chemin des filets contre le Real Madrid en Ligue des champions, son rival Cristiano Ronaldo a enfin renoué avec le but. La disette de l’attaquant de Manchester United, avec six matchs sans marquer, devenait inquiétante. Mais mardi en match en retard de Premier League, le Portugais a profité du match contre Brighton (2-0) pour permettre aux siens de renouer avec la victoire.

Devant la presse, l’entraîneur Ralf Rangnick a été très élogieux envers le joueur de 37 ans: "C’était un but incroyable (…) Energiquement, il essayait toujours d’aider ses coéquipiers. Je pense que ces dernières semaines, c’était certainement sa meilleure performance, et un but très important pour nous."

Quand Rangnick demandait à Ronaldo de "marquer plus"

Avec neuf réalisations en 21 rencontres en championnat, Cristiano Ronaldo n’est pas encore dans ses standards habituels. Mais cette rencontre contre Brighton pourrait délivrer le Portugais et définitivement le relancer.

Un souhait émis par Ralf Rangnick depuis quelques jours. Notamment lorsqu’il demandait à CR7 d’être plus décisif il y a quelques jours: "Il devrait marquer plus de buts, c’est évident." Un retour en forme que tombe au meilleur moment pour les Reds Devils qui affronteront le 23 février (à 21h), l’Atlético de Madrid pour le huitième de finale de la Ligue des champions. Un adversaire contre lequel Ronaldo a de bons souvenirs...