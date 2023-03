Manchester United: Rashford appelle à l'unité après l'humiliation subie à Anfield

L'attaquant anglais de Manchester United exhorte les joueurs et les supporters à rester soudés après la claque historique (0-7) reçue sur la pelouse de Liverpool.

Le retour de bâtons est tellement fort après une telle faillite collective, d’une ampleur considérable, qu’une prise de parole forte était attendue ce lundi, au lendemain de la raclée historique (7-0) infligée par Liverpool à Manchester United. Alors que la presse anglaise se déchaîne et que les supporters mancuniens réclament des comptes à certains cadres de l’équipe, au premier rang desquels figure le capitaine Bruno Fernandes, l’attaquant Marcus Rashford a pris la parole sur Twitter.

"J'aimerais que nous puissions jouer un match aujourd'hui pour essayer d'arranger les choses, a-t-il déclaré. Le résultat est ce qu’il est, nous ne pouvons plus rien y faire. Mais nous ne devons pas le laisser définir notre saison. Nous devons avoir confiance en notre méthode et rester soudés."

"C'était très mauvais"

Il faut remonter 90 ans pour trouver trace d’une telle humiliation infligée en Angleterre aux Red Devils. Mais contre Liverpool, cela ne s’était encore jamais produit, pas par sept buts d’écart. De quoi provoquer un certain embarras dans le staff du Néerlandais Erik ten Hag, qui ne s’est pas échappé, évoquant "une faute professionnelle inacceptable" dans une colère froide, hier soir.

"Je n'ai pas d'explication. Il va falloir que j'en trouve une, a-t-il confié au micro de Sky Sports. En première période, on a plutôt eu le contrôle, on a même eu peut-être les meilleures occasions, mais on a fait une erreur. Et en seconde période, au début, on a offert deux buts où on a été très mauvais dans la transition défensive et à partir de là, tout s'est écroulé. Il n'y a plus eu d'équipe, on n'a plus respecté la tactique prévue, il n'y avait plus que onze individualités (sur le terrain). C'était très mauvais."