Liverpool-Manchester United: l'analyse sans concession de Ten Hag après la claque historique

Victime d'une défaite historique 7-0 infligée par Liverpool à Manchester United ce dimanche, l'entraîneur Erik Ten Hag, a parlé d'une seconde période "non professionnelle", durant laquelle les Red Devils ont encaissé six buts.

"C'était toute l'équipe." Erik Ten Hag avait du mal à trouver les mots en zone mixte, tout juste après une lourde défaite historique 7-0 contre Liverpool ce dimanche, qui voit les Red Devils encaisser leur plus lourd revers dans un derby d'Angleterre.

"Tu peux perdre un match, mais pas de cette façon"

Au micro de beIN SPORTS, le journaliste demande au manager de Manchester United ce qui fait le plus mal, le score ou la manière. Réponse: "Les deux. Tu peux perdre un match, mais pas de cette façon. En première période, on a fait un match vraiment honnête, on s'était crée les meilleures occasions et on avait encaissé un but sur une erreur isolée. Mais la seconde période n'était pas professionnelle. Ca ne peut pas arriver et on doit en parler."

L'entraîneur néerlandais tient pour responsable toute l'équipe, dans une seconde période où les siens ont encaissé six buts, avec une certaine passivité: "Ce n'était pas seulement deux joueurs, c'était toute l'équipe. J'ai vu onze individus perdre pied, se détacher du plan de jeu et laisser passer. En tant que Manchester United, on a des standards à respecter."

"C'est juste dans la tête"

Interrogé pour savoir si ce revers historique remettait en question son avenir à Liverpool, Erik Ten Hag botte en touche: "Chaque défaite, peu importe laquelle, est terrible. Particulièrement quand vous perdez contre Liverpool. On a laissé tomber les supporters. J'en suis le premier embêté." L'entraîneur promet d'ailleurs d'en discuter en longueur avec ses joueurs lundi, pour tout "remettre à zéro": "On a souvent rebondi, nos joueurs sont résilients et ils vont revenir."

Les Red Devils ont enchaîné 20 matchs depuis Noël, mais ce n'est pas la raison de ce manque d'agressivité pour le technicien: "On peut être performant, on l'a été il y a quatre jours, il y a une semaine. Donc ça n'a rien à voir avec l'enchaînement des matchs. C'est juste dans la tête. On savait que Liverpool était une équipe de transitions, quand tu perds 1-0, tu ne peux pas perdre pied comme ça. Sur chaque transition, on a fait le mauvais choix, défensivement aussi."