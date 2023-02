Manchester United: Bruno Fernandes scotché par le management de Ten Hag avec les stars dont Ronaldo

Dans une interview accordée à BT Sport, Bruno Fernandes a exprimé son admiration pour les méthodes de son entraîneur Erik ten Hag à Manchester United. L’entraîneur néerlandais n’a pas hésité à sanctionner certaines stars de l’équipe, comme Cristiano Ronaldo ou Marcus Rashford, depuis son arrivée l’été dernier.

Erik ten Hag ne laisse rien passer. Peu importe le statut, l’âge ou la carrière du joueur fautif, l’entraîneur de Manchester United n’hésite pas à sanctionner le moindre écart de conduite. Depuis son arrivée l’été dernier, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a déjà recadré plusieurs grandes stars des Red Devils, à l’image de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ou Marcus Rashford. De quoi impressionner Bruno Fernandes.

"Est-ce qu’il va le démonter?"

Lors d’une interview accordée à Rio Ferdinand sur BT Sport, le milieu de terrain portugais a exprimé son admiration pour les méthodes de son coach, avant le barrage retour de Ligue Europa face au FC Barcelone, ce jeudi à Old Trafford (21h sur RMC Sport 1). En expliquant que le vestiaire avait d’abord été surpris par sa sévérité, avant de comprendre qu’il exigeait de tout le monde un comportement irréprochable. Sur et hors du terrain. Une condition essentielle pour redresser la situation sportive, alors que United avait terminé 6e de Premier League la saison passée.

"Tout le monde se demandait: ‘Il va le faire ou pas? Si un grand joueur ne fait pas ce qu’il veut, est-ce qu’il va le démonter?’ Et il l’a fait plusieurs fois, avec Cristiano, Jadon et Marcus", témoigne Bruno Fernandes. Le joueur de 28 ans a notamment été marqué par la manière dont Ten Hag a agi avec Rashford. Alors qu’il effectuait un retour excellent après la Coupe du monde 2022, l’attaquant anglais a manqué une réunion d’équipe en raison d’une panne de réveil. Mécontent, Ten Hag l’a enlevé de l’équipe des titulaires à Wolverhampton, le 31 décembre. Rashford est finalement entré à la mi-temps et a inscrit le seul but de partie (0-1).

"Il faut établir des règles à la maison"

"Marcus avait envie de jouer mais il a accepté, confie Fernandes. Il est entré en jeu, il a marqué et nous avons gagné. A la fin, il a ri avec l’entraîneur. Marcus était probablement dans sa meilleure forme avant ce match contre les Wolves, il a fait quelque chose de mal et le manager l’a sorti. Dans un premier temps, nous avons pensé: ‘C’est notre joueur principal, nous avons besoin de lui’. Mais dans un deuxième temps, j’étais assis avec David (De Gea) et j’ai dit: ‘C’est comme ça que ça doit être, parce que sinon, les plus jeunes vont penser s’il ne leur fait rien, il ne me fera rien non plus’."

Bruno Fernandes compare d’ailleurs la gestion d’une équipe de football avec celles d’un groupe d’enfants: "Parfois, il faut établir des règles à la maison, sinon ils vont vous dépasser et devenir propriétaires". Après 24 journées, Manchester United occupe la troisième place du championnat d'Angleterre, à 5 points du leader Arsenal.