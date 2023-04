Manchester United: Rojo affirme que Solskjaer faisait jouer Maguire parce qu'il avait coûté cher

Dans une interview piquante en Argentine, Marcos Rojo raconte que Ole Gunnar Solskjaer lui préférait Harry Maguire dans ses compositions d'équipe à Manchester United en raison du prix du transfert de l'international anglais.

Ce n'était pas l'amour fou entre Marcos Rojo et Harry Maguire. Ni avec Ole Gunnar Solskjaer, d'ailleurs. Dans une interview à TyC Sports, le défenseur international argentin de Boca Juniors (33 ans) revient sur la fin de son aventure à Manchester United (2014-2021). Il raconte avoir très mal vécu l'arrivée en 2019 de l'actuel capitaine mancunien, qui lui a fait perdre du temps de jeu sans qu'il n'y voit de justification sportive.

"Fils de p***, mets-moi sur le terrain!"

"Cette année-là, je me débrouillais très bien en Angleterre. Je jouais la Ligue Europa", se souvient Marcos Rojo. Avant de raconter sans filtre une réunion houleuse avec Ole Gunnar Solskjaer sur la préférence accordée à Harry Maguire: "Je suis allé dans son bureau et je lui ai dit: «Soit vous me laissez partir, soit vous me faites jouer». Je savais qu'il avait tort de ne pas me faire jouer. Il m'a répondu qu'ils l'avaient payé si cher et qu'il devait jouer quoi qu'il arrive. J'ai alors dit: «Fils de p***, mets-moi sur le terrain s'il joue chaque dimanche!»"

Harry Maguire, régulièrement décrié pour ses performances, au point de perdre son statut de titulaire indiscutable au profit de Raphaël Varane et de Lisandro Martinez, avait été recruté pour 87 millions d'euros en provenance de Leicester. Le fait qu'il ait été déclassé par Erik ten Hag ravit son détracteur. "Maintenant Dieu merci ils l'ont sorti et c'est Licha Martinez qui joue", a ironisé Marcos Rojo dans cette même interview.

Marcos Rojo, 33 ans, a été transféré grauitement vers Boca Juniors en février 2021. Il a disputé 122 matchs et marqué deux buts avec les Red Devils.