Manchester United: Rooney invite Pogba à partir

Wayne Rooney estime que Manchester United doit se reconstruire sans Paul Pogba, milieu de terrain français qui a fait son temps au club, selon l'actuel manager de Derby County.

Avec 559 matchs disputés sous le maillot de Manchester United pour 253 buts marqués, Wayne Rooney a un avis qui compte du côté d'Old Trafford. Invité ce lundi à donner son avis sur Paul Pogba lors d'une émission sur Sky Sports, l'homme qui a remporté à cinq reprises la Premier League avec les Red Devils n'a pas hésité à se positionner.

"Un joueur différent" avec l'équipe de France

Revenu à Manchester United à l'été 2016, Paul Pogba arrivera en juin prochain à l'issue de son bail avec le club mancunien. Le champion du monde 2018 n'a pas encore prolongé. "Je crois qu'on est arrivé à un point où il est mieux qu'il passe à autre chose, a lancé Wayne Rooney. Si Paul est honnête avec lui-même, il n'a pas eu l'impact qu'il aurait aimé avoir depuis qu'il est revenu à Manchester United."

Au cours de son passage à Manchester United, Paul Pogba n'a remporté que deux trophées avec la Coupe de la Ligue anglaise et la Ligue Europa en 2017. Attendu comme un patron de l'équipe, le milieu de terrain n'a pas toujours eu le rendement attendu, selon Rooney. "Je le regarde jouer pour la France et c'est un joueur complètement différent. Ses capacités, sa vision et son contrôle du jeu sont toujours là avec les Bleus, a noté Rooney. Ça n'a pas vraiment marché à United pour lui, et il y a certains joueurs que le club doit laisser partir."

Rooney milite aussi pour le départ de Ronaldo

Actuellement manager de Derby County, avant-dernier de Championship (D2 anglaise), Wayne Rooney pense que Manchester United doit se reconstruire cet été. Cela passe aussi, selon lui, par un départ de Cristiano Ronaldo. "Il a marqué des buts importants mais je pense que si vous vous tournez vers l'avenir du club, vous devez choisir des joueurs plus jeunes et affamés, a déclaré l'ancien international anglais. Il reste une menace devant le but mais pendant le reste du match, ils ont besoin de plus." Et pour reconstruire, Wayne Rooney estime que Mauricio Pochettino serait la bonne personne pour succéder à Erik ten Hag.