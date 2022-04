Manchester United: le fils de Rooney évolue avec celui de Cristiano Ronaldo et flambe contre City

Kai Rooney, le fils aîné de Wayne Rooney, a inscrit un joli but avec les U12 de Manchester United lors d’un derby contre Manchester City. Âgé de 11 ans, il évolue depuis un an et demi au sein de l’académie des Red Devils, où il côtoie depuis quelques semaines le fils de Cristiano Ronaldo.

Un patronyme légendaire. Wayne Rooney a laissé un souvenir indélébile à Manchester United lors de son passage entre 2004 et 2017. Avec 253 buts et 146 passes décisives en 559 apparitions (toutes compétitions confondues), l’ancien attaquant anglais a marqué l’histoire d’Old Trafford. En dix-sept ans, il a remporté une Ligue des champions, cinq Premier League, une Ligue Europa, une Coupe d’Angleterre et un Mondial des clubs avec les Red Devils. Entre autres.

Un quadruplé contre Liverpool l’an passé

Après avoir rangé ses crampons l’an passé, l’ex-buteur des Three Lions (120 sélections, 53 buts) passe désormais beaucoup de temps auprès de ses quatre fils. Et l’aîné, Kai Rooney, est en train de se faire un prénom au sein de l’académie de Manchester United. Après avoir suivi son père aux États-Unis lors de sa fin de carrière (à Washington), il a intégré le centre de formation des Red Devils fin 2020. Et il fait parler de lui.

Le joueur de 11 ans a inscrit un joli but lors du derby U12 contre Manchester City. Lancé dans la surface, le n°18 a contrôlé le ballon, avant d’ajuster le gardien d’une frappe du gauche sous la barre. Un geste pur qui n’a pas échappé aux observateurs. L’an passé, Kai Rooney avait notamment inscrit un triplé face à Stoke City et un quadruplé contre Liverpool.

"Je suis un papa fier", savoure Wayne Rooney

Depuis quelques semaines, il côtoie un certain Cristiano Ronaldo Jr au sein de l'académie de MU. Le fils de CR7 est arrivé en février, après s’être signalé ces dernières années à la Juventus. Le jeune Rooney et le jeune Ronaldo ont même disputé un match ensemble il y a peu, selon le compte spécialisé Rising Balls. Un sacré clin d’œil à leurs pères, qui ont évolué sous le même maillot durant cinq ans à Old Trafford (2004-2009). Avec un sacre en C1 à la clé (2008).

"Je suis un papa fier, avait confié Wayne Rooney lorsque Kai a signé avec les Red Devils il y a un an et demi. Il a travaillé dur. Il est venu aux États-Unis avec nous pour continuer son football. Il a été testé avec Manchester United et il a impressionné les entraîneurs. Je suis ravi pour lui. Il avait d'autres options, d'autres clubs où aller, mais il a décidé qu'il voulait signer pour Manchester United. C'était sa décision et pas la mienne."