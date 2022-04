Manchester United: le profil de Ten Hag susciterait des crispations au sein du vestiaire

La presse mancunienne parle d'une scission entre les joueurs du vestiaire de Manchester United s'agissant du potentiel prochain entraîneur, Erik ten Hag, présenté comme le favori à la succession de Ralf Rangnick, dont les résultats déçoivent.

Bien qu’il soit le favori pour occuper le poste d’entraîneur à la tête de l’équipe première de Manchester United, le profil du technicien néerlandais Erik ten Hag ne semble pas recueillir l’assentiment de la majorité du vestiaire mancunien. Le Manchester Evening News parle même d’une scission entre les joueurs à ce sujet, ce lundi. Si un certain nombre d’entre eux sont emballés par la perspective d’évoluer sous les ordres du manager de l’Ajax, d’autres seraient déçus par le manque d’ambition de la direction.

Entraîneur de l'Ajax depuis 2017, Ten Hag (52 ans) a remporté le championnat en 2019 et 2021 et son club est encore en tête cette saison, avec quatre points d'avance sur le PSV Eindhoven. Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Ajax, il pourrait bénéficier des liens privilégiés que United a avec son ancien gardien de but Edwin van der Sar, directeur exécutif de l'Ajax.

Les supporters s'en prennent aux joueurs sur les réseaux sociaux

Mauricio Pochettino plaisait davantage aux Red Devils, lorsqu’il a été question d’une éventuelle arrivée de l’Argentin cet hiver, insiste le Manchester Evening News, mais l’ancien coach de Tottenham est resté fidèle au Paris Saint-Germain. Et rien ne permet d’affirmer à ce jour qu’il ne sera pas encore sur le banc du club de la capitale la saison prochaine en dépit des mauvais résultats enregistrés cette saison, et de l’impression générale d’une équipe qui ne progresse pas, voire régresse, depuis son arrivée.

Il semble entendu que Manchester United n’aura aucun mal à enregistrer l’arrivée de ten Hag d’ici à la fin de saison, si tel est toujours le plan. Le Néerlandais s’est exprimé publiquement à ce sujet, et l’Ajax ne devrait pas faire trop de difficultés dans cette affaire, selon la presse anglaise. L’éventualité qu’une partie du vestiaire s’oppose à son arrivée a rendu furieux une partie des supporters de Manchester United sur la toile, certains d’entre eux allant jusqu’à indiquer la porte de sortie aux joueurs qui seraient concernés.

L’ambiance générale est tendue depuis ce week-end et le triste match nul (1-1) concédé face à Leicester, au terme d’un match où les Red Devils ont frôlé la catastrophe à plusieurs reprises en seconde période. La qualification en Ligue des champions la saison prochaine continue à doucement s'éloigner pour Manchester United. Les cinq points pris sur ses quatre derniers matches ne sont pas un rythme qui ouvrira les portes de l'Europe aux Mancuniens. Ten Hag ou Pochettino, le chantier s'annonce de taille pour l'entraîneur qui sera choisi.