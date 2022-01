Manchester United: Scholes tacle le choix Rangnick et réclame un "manager d’élite"

Paul Scholes s’est montré cinglant à l’heure de commenter le travail de Ralf Rangnick à la tête de Manchester United. L’ancien milieu de terrain des Red Devils estime que le coach allemand n’a pas la carrure pour s’assoir sur le banc d’Old Trafford.

Ralf Rangnick doit avoir les oreilles qui sifflent très fort en ce moment. L’entraîneur intérimaire de Manchester United fait l’objet de nombreuses critiques depuis sa nomination fin novembre, en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer. A l’heure où son équipe, septième de Premier League, apparaît fébrile et divisée, le coach allemand subit une campagne de dénigrement outre-Manche. Paul Scholes y a apporté sa contribution cette semaine. De manière assez cinglante.

Invité à commenter le travail de Rangnick, l’ancien milieu de terrain des Red Devils (712 matchs entre 1994 et 2013) ne s’est pas embarrassé de sentiments. "Manchester United est le plus grand club. Il devrait avoir les meilleurs dans les rôles les plus importants et le rôle plus important de tous est celui de manager, a-t-il lâché, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Nous sommes allés chercher un homme qui a une bonne cote en Europe, mais qui n’a pas eu tant de succès que ça en tant qu’entraîneur. On lui a demandé de venir gérer le plus grand club du monde, c’est quelque chose que je n’arrive pas à comprendre."

Il souhaiterait Conte voire Pochettino

L’ex-international anglais (66 sélections, 14 buts), aujourd’hui âgé de 47 ans, aurait préféré voir un autre nom débarquer à United: "Manchester devrait avoir un manager parmi les meilleurs disponibles et ils ne l’ont pas, je trouve ça étonnant. Le club devrait avoir l’un des cinq meilleurs managers du monde. Il n’y avait aucune chance d’attirer Klopp, Guardiola ou Tuchel. Mais pour Antonio Conte, le timing semblait idéal. Vous avez vu ce qu’il fait à Tottenham, avec une équipe moins bonne que celle de United? Je pense que le club a raté une opportunité avec lui. Ils pourraient certainement encore le récupérer à Tottenham, je pense qu’il pourrait faire quelque chose de spécial ici."

Derrière le coach italien des Spurs, Scholes avait même un plan B pour éviter de tourner vers Rangnick: "Il y aussi Mauricio Pochettino. On peut comprendre pourquoi le PSG ne le laissera pas partir, mais United c’est United. S’ils veulent vraiment un manager, ils peuvent aller le chercher." En attendant, l’ancienne idole d’Old Trafford espère que le passage de l'ancien entraîneur de Leipzig ne s’éternisera pas. "Nous ne saurons pas combien il y a de gagnants dans cette équipe tant que nous n’aurons pas trouvé un manager d’élite, de haut niveau", conclut-il.