Manchester United: un peu d'air pour Rangnick après une victoire laborieuse contre Aston Villa

Manchester United a battu Aston Villa ce lundi lors des 32es de finale de FA Cup à Old Trafford (1-0). Unique buteur de la rencontre, Scott McTominay a redonné le sourire à son entraîneur Ralf Rangnick après des jours compliqués en interne.

Arrivé début décembre à Manchester United, Ralf Rangnick ne s’attendait probablement à tant de problèmes au sein du club anglais. L’entraîneur intérimaire doit notamment faire face à la fronde de certains joueurs selon les médias anglais. Même Cristiano Ronaldo songerait déjà à quitter les Red Devils.

Pourtant, les résultats des Mancuniens se sont nettement améliorés depuis l’arrivée du nouvel entraîneur. Ce lundi soir en FA Cup, Manchester United a dominé Aston Villa (1-0) et a décroché son billet pour les 16es de finale.

McTominay plus efficace que l’armada offensive

En l’absence de Cristiano Ronaldo, laissé au repos pour une gêne mineure au mollet selon son coach, les Red Devils ont globalement maîtrisé leur sujet durant le premier acte.

Bien mieux rentrés dans leur match, les partenaires d’Edinson Cavani ont rapidement trouvé la faille après seulement quelques minutes de jeu. Une nouvelle fois associés dans l’entrejeu, Scott McTominay et Fred ont sorti un gros match. Sur un centre du Brésilien, l’Ecossais a marqué d’une belle tête (1-0, 8e).

Dominateurs mais trop peu efficaces, les protégés de Ralf Rangnick ont parfois montré de belles choses lors de la première période.

Mais ni "Le Matador" Cavani ni Marcus Rashford n’ont réussi à doubler la mise. De retour dans le onze de départ après son match débuté sur le banc lors de la défaite contre Wolverhampton (0-1), Bruno Fernandes n’a pas assez pesé sur le court de ce duel en FA Cup. Pas plus que Mason Greenwood, peu inspiré balle au pied. Malgré 13 tirs dont 7 cadrés à la pause, Manchester United n’est pas parvenu à se mettre à l’abri.

Manchester sauvé deux fois par le VAR

Incapables de marquer un deuxième but, les Mancuniens se sont ensuite fait peur et ont failli le payer chèrement. Menés, les protégés de Steven Gerrard sont revenus avec de meilleures intentions après la pause. Sur un coup-franc indirect, Danny Ings a même cru égaliser de la cuisse après une action confuse.

Mais après l’intervention de la vidéo sur trois faits de jeu différents sur l’action de but de l’ancien buteur de Liverpool, l’arbitre Michael Oliver a refusé le but pour un écran sur Edinson Cavani (1-0, 51e). De quoi provoquer quelques interrogations chez certains consultants britanniques comme Gary Lineker qui s’est fendu d’un tweet songeur: "Intervention assez étrange du VAR, a lancé l’ancien attaquant sur les réseaux sociaux. L’arbitre semblait déterminé à trouver une raison de refuser le but. Pas sûr que ce soit vraiment suffisant."

Moins de dix minutes plus tard, Ollie Watkins a poussé le ballon au fond des filets de David De Gea après un petit ballon piqué de Danny Ings. Mais une nouvelle intervention du VAR a privé les Villans du but de l’égalisation pour un hors-jeu au début de l’action.

Cruel pour les partenaires de Morgan Sanson, une nouvelle fois laissé sur le banc. Après quelques frayeurs supplémentaires et une ou deux belles parades de David De Gea, Manchester United a tenu bon.

Rangnick respire (un peu)

Bien moins fringant pendant la seconde période, Manchester United a su faire le dos rond pour l’emporter sur la plus petite des marges ce lundi soir. Les Red Devils retrouvent le succès après le coup d’arrêt face aux Wolves (0-1) en Premier League.

Contesté après les nombreuses rumeurs sur l’ambiance au sein du groupe professionnel, Ralf Rangnick "conforte" un peu sa place sur le banc mancunien avec cette victoire en coupe. Opposé à Middlesbrough, pensionnaire de Championship au prochain tour, Manchester United partira favori de son match.

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport

C’est désormais en Premier League que MU doit continuer de gagner. Septième à quatre points de la quatrième place (mais avec un match en retard), le club cher à Sir Alex Ferguson doit se reprendre. Les prochaines semaines pourraient faire un bien fou aux Mancuniens pour retrouver les sommets du championnat.

Après un nouveau duel contre Aston Villa ce samedi (18h30 en direct sur RMC Sport 1), les Red Devils défieront Brentford, West Ham et Burnley. Hormis face aux Hammers, un rival dans la course à la Ligue des champions, Manchester United affrontera des équipes présentes dans la seconde partie du classement. Encore faut-il que Ralf Rangnick trouve le moyen d’apaiser tout le monde en coulisses et de réintégrer Cristiano Ronaldo dans son onze de départ. Avec le Portugais et un peu de confiance, la fin de saison s’annonce intense.