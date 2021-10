Manchester United: sur la sellette, Solskjaer veut se "battre"

Maintenu au poste d’entraineur à Manchester United après la défaite 0-5 face à Liverpool le week-end dernier, Ole Gunnar Solskjaer a affirmé en conférence de presse vouloir continuer à se "battre" pour passer la crise que les Mancuniens vivent depuis quelques semaines en championnat.

Alors que Manchester United s’était montré très actif et ambitieux l’été dernier avec les arrivées de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo, le club anglais est cantonné à une décevante 7e place et enchaine les mauvaises performances en Premier League avec trois défaites et un nul sur les quatre dernières rencontres. Et malgré la lourde défaite le week-end dernier face à Liverpool (0-5), les dirigeants du club ont décidé de maintenir Ole Gunnar Solskjaer à son poste d’entraineur.

À la veille du choc face à Tottenham à 18h30, le Norvégien a assuré que son esprit combatif était toujours présent et qu’il compte bien traverser cette situation délicate: "J’ai vécu de mauvais moments en tant que joueur ici et en tant que manager. J’ai fait face à des revers, il y a eu deux ou trois crises au moins depuis que je suis devenu manager ici et une chose que je peux vous dire, c’est que je vais me battre".

L’ancien joueur du club a aussi donné les clés à son équipe pour sortir de la crise actuelle: "Dans ce club, quoi que nous ayons traversé auparavant, il s’agit toujours de s’en sortir avec du courage, de la solidarité, du travail, de la confiance en soi et de se serrer les coudes. C’est ce que ce groupe a fait".

"Fury, quand il se fait mettre à terre, il se relève"

Le technicien est également revenu sur l’humiliation vécue face à Liverpool. S’il reconnait que la prestation de ses joueurs a été catastrophique, Solskjaer a utilisé la boxe pour illustrer l’état d’esprit actuel des coéquipiers de Ronaldo: "Cette performance n’était pas acceptable. On avait l’impression d’être un boxeur sonné par les coups, mis à terre au premier round. Vous voyez Tyson Fury quand il se fait mettre à terre, il se relève et est prêt à recommencer".

Le match de ce samedi face à Tottenham est probablement la dernière chance pour le Norvégien de rester le coach de Manchester United. Surtout que le coach de Leicester Brendan Rodgers serait le principal favori pour reprendre les rênes du club.