Manchester United: Ronaldo demanderait au vestiaire à ne pas lâcher Solskjaer

D'après le Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo se serait adressé à ses coéquipiers pour leur demander de ne pas lâcher Ole Gunnar Solskjaer, qu'importe les méthodes de l'entraîneur norvégien et l'avenir de ce dernier.

Solskjaer ou pas, Ronaldo pousse pour que le vestiaire se donne à fond. Le quotidien local Manchester Evening News rapporte ce mercredi que l'attaquant portugais a pris à coeur son rôle de leader de l'effectif de Manchester United, en demandant expressément à tous ses coéquipiers de ne pas baisser les bras, qu'importe leur opinion sur le mangement de l'entraîneur norvégien et l'avenir (très incertain) de ce dernier.

Cette prise de parole signifie donc que Cristiano Ronaldo n'a aucune intention de lâcher Ole Gunnar Solskjaer. Cela ne veut pas pour autant dire que CR7 approuve les choix et les méthodes du coach, qu'il a connu comme coéquipier lors de son premier passage au club.

Trois matchs pour convaincre

Après l'humiliation à domicile face à Liverpool (0-5), Ole Gunnar Solskjaer est plus proche que jamais de la sortie. La presse britannique et italienne a d'ores et déjà fait état d'une prise de contact de Manchester United avec Antonio Conte, libre de tout contrat depuis son départ de l'Inter. Les tabloïds anglais suggèrent également que le nom de Mauricio Pochettino serait toujours à l'esprit des dirigeants.

Mais il semblerait aussi, comme le rapporte le Daily Telegraph, que trois matchs auraient été donnés à Ole Gunnar Solskjaer pour redresser la barre et tenter de sauver son poste. L'information est plausible. Après Tottenham et l'Atalanta à l'extérieur, puis Manchester City à Old Trafford, la dernière trêve internationale de l'année aura lieu. Un moment opportun pour un éventuel changement de coach.