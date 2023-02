Manchester United: Ten Hag aurait repris contact avec Greenwood après l'abandon des poursuites contre lui

Poursuivi depuis début 2022 pour tentative de viol et d'agression, et même placé en détention pour cela, l'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, a vu toutes les charges contre lui être dernièrement abandonnées. Alors que le joueur est toujours lié contractuellement aux Red Devils, et pourrait prétendre à un retour dans le groupe, l'entraîneur Erik ten Hag l'aurait directement contacté.

Un dossier embarrassant. Accusé début 2022 de tentative de viol et d'agression, et même placé en détention, l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood a vu toutes les charges contre lui être dernièrement abandonnées. Sur le papier, le joueur de 21 ans, lié aux Red Devils jusqu'au 30 juin 2025, peut donc prétendre à un retour dans le groupe. Si le vestiaire mancunien, comme l'équipe féminine, s'y opposeraient en interne, on ne sait toujours pas comment le club compte gérer cette situation. Et en attendant, Erik ten Hag aurait tâté le terrain.

Selon le Sun, le technicien néerlandais a directement appelé Greenwood ces derniers jours, un tout premier contact depuis l'abandon des charges, et même depuis sa prise de fonctions l'été dernier, puisque l'attaquant n'avait plus aucune relation directe avec Manchester United - tous les échanges se faisant via un intermédiaire.

"Le manager lui a demandé comment il se sentait physiquement et mentalement"

"Mason a passé une longue période avec très peu - voire aucun - contact de la part du club. Le fait que le manager l'appelle était donc un grand pas pour lui et il l'a vraiment apprécié, explique une source au tabloïd britannique. Le manager lui a demandé comment il se sentait physiquement et mentalement et lui a dit qu'il était heureux que les charges aient été abandonnées. Il a pensé que c'était la bonne chose à faire de prendre contact avec Mason. Mais il a été clair que ce sera le club plutôt que lui qui décidera si Mason peut jouer pour United à nouveau."

Et de poursuivre: "Cela a remonté le moral de Mason. Il est à United depuis qu'il a six ans et il veut juste rejouer au football pour eux. Il est plus heureux avec un ballon dans les pieds et veut remettre sa carrière sur les rails. Mais il sait que le club a une décision importante à prendre." Une décision très politique, tant le sujet de la potentielle réintégration de Greenwood est clivant outre-Manche.

Apparu à 129 reprises sous le maillot de l'équipe première de Manchester United (35 buts), Mason Greenwood n'a plus joué depuis le 22 janvier 2022. Il était alors un titulaire régulier en attaque, dans une équipe en manque de résultats.