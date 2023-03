Manchester United: un entretien digne du "FBI" avec Ferguson a convaincu Evra de signer

Patrice Evra (41 ans) confie avoir choisi de rejoindre Manchester United en 2006 après un entretien musclé avec Sir Alex Ferhuson, manager légendaire des Reds Devils, alors que Liverpool et l’Inter Milan le courtisaient.

Quand deux témoins de la dernière période dorée de Manchester United se rencontrent, il est évidemment question de Sir Alex Ferguson. Rio Ferdinand (44 ans), ancien défenseur des Red Devils (2002-2014), a reçu son ancien équipier, Patrice Evra (41 ans, 2006-2014) sur sa chaîne Youtube Vibe with Five, lundi. Le Français a raconté comment Sir Alex Feguson, mythique manager de Manchester United (1986-2013), l’avait convaincu de rejoindre son équipe en janvier 2006 en provenance de Monaco.

"Tu bois?" "Non." "Tu aimes sortir?" "Parfois." "Es-tu prêt à ne pas perdre un match?" "Ouais".

"Sir Alex a parlé avec mon agent et nous nous sommes rencontrés à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, situe l’ancien international français (81 sélections). Il ne parlait pas français donc c'était plutôt David Gill (alors directeur exécutif du club, ndlr). Mon anglais n'était pas très bon donc mon agent traduisait. Je me souviens qu'il (Ferguson) posait des questions comme, ‘Tu bois?’ ‘Non’. ‘Tu aimes sortir?’ ‘Parfois’. ‘Es-tu prêt à ne pas perdre un match?’ ‘Ouais’. ‘Es-tu prêt à ne même pas faire match nul?’ ‘Ouais’."

"J’avais l'impression que c'était une interview du FBI, poursuit Evra. Et quand je lui avais serré la main, tout ce que je m’étais dit, c’était ‘Je suis prêt, si je le laisse tomber, cet homme va me tuer’. C'était vraiment impressionnant. Avant l'arrivée de United, mon agent m'a dit que nous avions Liverpool, l'Inter Milan et United. Je me souviens que mon agent était tellement excité et me disait: ‘Patrice, c'est Manchester United’."

La force de persuasion de Ferguson a donc largement influencé la carrière de l’ancien latéral gauche. "Je regardais United à cause d'Eric Cantona, donc c'était une grande influence sur moi, mais quand j'ai rencontré Ferguson… Vous ressentez quelque chose de spécial. Si vous faites bien pour cet homme, vous gagnerez et réaliserez des choses pour ce club." En sept ans et demi dans le nord de l’Angleterre, Evra a écrit les plus belles pages de sa carrière en se construisant un très riche palmarès avec 15 titres dont cinq Premier League et une Ligue des champions. Il est retraité depuis 2019 alors que Ferguson a quitté ses fonctions à Manchester United en 2013.