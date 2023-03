"Si Messi avait l’éthique de Ronaldo, il aurait 15 Ballon d’or", la dernière punchline de Patrice Evra

Invité à choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors d'une émission sur Youtube, Patrice Evra a clairement pris position pour le Portugais. Selon le Français, son ancien coéquipier est doté d’une éthique de travail largement supérieure à celle de l’Argentin.

C’est le débat qui devrait animer les fans de football pendant plusieurs décennies. Patrice Evra, lui, a choisi son camp. Invité sur la chaîne Youtube "FIVE" aux côtés de Rio Ferdinand, l’ancien international français a confié que, lorsqu’il s’agit de trancher entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il se range clairement du côté des fans du Portugais.

"Je veux expliquer pourquoi je choisis Ronaldo à chaque fois. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, c'est parce que je suis amoureux de son éthique de travail", a détaillé Patrice Evra (à partir de 14'13" dans la vidéo ci-dessous). Pour rappel, l'ancien latéral tricolore a côtoyé CR7 à Manchester United entre 2006 et 2009.

"Messi, Dieu lui a juste donné un talent"

Unanimement considérés comme les deux meilleurs joueurs du XXI Siècle, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont affolé les compteurs pendant une quinzaine d’année. Entre 2008 et 2021, l’Argentin et le Portugais ont notamment régné sur le Ballon d’or, avec respectivement sept et cinq trophées chacun. Même si, selon Patrice Evra, l’attaquant parisien aurait pu inscrire son nom au palmarès du prestigieux trophée individuel beaucoup plus de fois.

"J'ai l'impression que Messi, Dieu lui a juste donné un talent et Cristiano a dû travailler pour cela. Il avait le talent, mais il a dû le travailler. Si Messi avait la même éthique de travail que Cristiano Ronaldo, il aurait probablement 15 Ballon d’or. Je suis amoureux des gens qui travaillent dur, c'est pourquoi j'ai choisi Ronaldo plutôt que Messi", a conclu l'ancien joueur des Red Devils.