Manchester United: une grosse manifestation des supporters contre les Glazer avant Norwich

Comme attendu, les supporters de Manchester United ont défilé ce samedi pour demander le départ de la famille Glazer, qui dirige le club depuis 2005. Les fans ont continué de chanter leur mécontentement lors de la rencontre de Premier League, à Old Trafford, face à Norwich.

Le ton monte du côté des supporters de Manchester United. Avant la réception ce samedi de Norwich (sur RMC Sport 2) pour la 33e journée de Premier League, les fans des Red Devils ont protesté contre la famille Glazer, qui détient le club depuis 2005. Des bannières hostiles ont été aperçues à proximité d'Old Trafford et des manifestants ont défilé dans les rues proches du stade.

Ce vendredi, plusieurs supporters du collectif "The 1958" s'étaient déjà rendus au centre d'entraînement de Carrington, avec les mêmes revendications. Ils demandaient d'attendre 17 minutes pour entrer ce samedi à Old Trafford, soit un chiffre qui correspond au nombre d'années de présidence pour la famille Glazer.

"On aime United, on déteste les Glazer", peut-on lire notamment sur les pancartes. La mauvaise gestion du club est pointée du doigt, alors que l'équipe se situe à la septième place du championnat, loin des ambitions initiales. "Je ne reconnais plus Manchester United depuis des années, surtout au niveau de l'identité du jeu. C'était une corvée avant d'aller à Old Trafford tellement c'était compliqué de prendre un point, avec un jeu très offensif qui plaisait aux supporters", a commenté Emmanuel Petit sur RMC Sport, lui l'ancien d'Arsenal.

"Lève-toi si tu détestes les Glazer", chantent les fans

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson à l'été 2013, Manchester United a dépensé 1,35 milliard d'euros sur le marché des transferts, avec un déficit de 943 millions d'euros. Pour autant, le club n'a plus remporté le championnat et n'a été que vice-champion en 2018 et 2021. Les Mancuniens ont glané la FA Cup en 2016 et la Ligue Europa mais aussi la Coupe de la Ligue en 2017.

Les supporters de Manchester United avaient promis de se faire entendre ce samedi et ont ainsi tenu parole. "Lève-toi si tu détestes les Glazer", ont chanté les fans lors des premières minutes de la partie face à Norwich. Joel Glazer n'entendra pas en tout cas cette révolte populaire, lui qui ne s'est plus rendu à Old Trafford depuis plus de 3 ans.