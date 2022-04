Manchester United: des manifestations anti-Glazer au centre d'entraînement

Plusieurs fans de Manchester United ont manifesté ce vendredi au centre d'entraînement, pour afficher leur hostilité à la famille Glazer, qui dirige le club. Les Red Devils et Ralf Rangnick entendent cette gronde populaire.

Seulement septième de Premier League après 31 journées, Manchester United vit une saison loin des attentes. En place au début du championnat, Ole Gunnar Solskjær n'avait pas résisté à une série de mauvais résultats en novembre dernier et son remplaçant, Ralf Rangnick, n'a pas spécialement redressé la situation.

"Nous pouvons tous comprendre que nos supporters soient déçus", désamorce Rangnick

Comme le rapportent des médias britanniques, des fans des Red Devils ont manifesté ce vendredi au centre d'entraînement de Carrington. Ceux-ci, estimés au nombre d'une trentaine, ont déployé des banderoles à l'encontre de la famille Glazer, qui dirige le club.

"Nous savons tous que le football est un jeu de passion et d'émotions. Je pense que nous pouvons tous comprendre que nos supporters soient déçus, à la fois par notre position au classement mais aussi par nos performances, a réagi Rangnick en conférence de presse. Mais je crois toujours que nos supporters sont parmi les meilleurs, sinon les meilleurs, d'Angleterre et tant qu'ils manifestent de manière pacifique et qu'ils soutiennent toujours l'équipe au stade, ils ont le droit d'exprimer leur opinion."

Manchester United a fait savoir de son côté qu'il "respecte l'opinion des fans". Les manifestants demandent à l'ensemble des supporters d'attendre 17 minutes ce samedi pour entrer dans Old Trafford lors de la rencontre de championnat face à Norwich. Un chiffre qui correspond au nombre d'années de présidence de la famille américaine.

A sept journées du terme, Manchester United n'est pas assuré d'obtenir une place qualificative pour une compétition européenne et la colère gronde. Nommé par intérim jusqu'à la fin de la saison, Ralf Rangnick ne prolongera pas l'aventure sur le banc mancunien au-delà de l'exercice en cours. Le technicien néerlandais Erik ten Hag, actuellement en place à l'Ajax Amsterdam, est régulièrement cité comme le grand favori pour succéder à l'entraîneur allemand.