Mercato: Aurier libéré par Tottenham

Parti du PSG à l'été 2017 en direction de Tottenham, Serge Aurier quitte les Spurs plus rapidement que prévu. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le latéral droit ivoirien a résilié mardi soir son contrat, comme annoncé par RMC Sport à l'approche de la fin du mercato. Le joueur de 28 ans peut s'engager où il le souhaite.

Tottenham recrute Emerson au poste de latéral droit

Ces derniers jours, la presse anglaise rapportait un intérêt du LOSC pour Serge Aurier. Mais le principal intéressé, formé à Lens, n'a pas tardé à démentir. "Sang et Or à vie, sachez-le", avait affirmé le joueur sur ses réseaux sociaux. Depuis l'arrivée sur le banc de Nuno Espirito Santo au poste d'entraîneur cet été, Aurier n'entrait plus dans les plans au sein du club londonien.

La saison dernière, Serge Aurier avait participé à 27 rencontres toutes compétitions confondues. Si le mercato estival se termine ce mardi soir, le fait de se libérer de sa dernière année de contrat lui permettra de pouvoir s'engager où il le souhaite après cette date limite. Un intérêt du Betis Séville a été prononcé ces dernières heures pour Serge Aurier.

Ce mardi, les dirigeants de Tottenham ont recruté un nouveau joueur à son poste avec Emerson, le latéral brésilien de 22 ans, acheté pour 25 millions au FC Barcelone. De quoi boucher un peu plus l'horizon de Serge Aurier à Tottenham. L'international ivoirien va donc devoir trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière.