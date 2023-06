Mercato: le Qatar lance un ultimatum à Manchester United pour le rachat avec une dernière offre

Le Cheick Jassim Bin Hamad Al Thani, milliardaire qatari candidat au rachat du club de Manchester United, s'impatiente devant les atermoiements de la famille Glazer, propriétaire du club anglais.

Principal candidat au rachat de Manchester United, avec Sir Jim Ratcliffe, le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a probablement abattu sa dernière carte plus tôt cette semaine, dans le cadre des négociations avec la famille Glazer, propriétaire du club mancunien. Cousin éloigné du propriétaire du Paris Saint-Germain, l’émir Tamim Ben Hamad Al Thani, ce jeune quadragénaire qui se dit "fan de longue date" de Manchester United a soumis aux propriétaires du club une cinquième offre.

Comme c'est le cas depuis le premier jour, l'offre portant sur le rachat total du club est simple sur le plan transactionnel. Elle comprend notamment l’effacement de la dette nette abyssale cumulée par le club ces dernières années, évaluée entre 700 millions et plus d’un milliard d’euros. Elle inclut également une somme supplémentaire dédiée aux besoins d’investissements dans les infrastructures et le recrutement notamment. Comme indiqué par l'Equipe, le montant de cette offre est estimé à 5,8 milliards d'euros, auxquels s'ajouterait un milliard d'injections dans les comptes et d'investissement dans les infrastructures.

Pourquoi le Cheick Jassim menace-t-il de se retirer?

La précédente offre en provenance du Qatar était estimée par la presse anglaise à 5 milliards de livres, soit près de 6 milliards d’euros, un montant inférieur à ce que la famille Glazer, à la tête du club depuis 18 ans, espère obtenir: environ 7 milliards d’euros. Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani joint à cette nouvelle offre un ultimatum à la famille Glazer, pressée de considérer sa dernière proposition d'ici à vendredi, après quoi il se retirera des négociations, laissant le champ libre à Ineos.

Pourquoi cet empressement à conclure les négociations ? Le processus commencé en novembre 2022 traîne en longueur en raison de l’indécision de la famille Glazer, divisée sur le sujet. Or, la fenêtre de transfert s'ouvre dans quelques semaines seulement, et le cheikh Jassim, conscient de la nécessité d’étoffer l’équipe du technicien néerlandais Erik ten Hag aimerait pouvoir avancer rapidement. S’il n’obtient pas de réponses d’ici à vendredi, il n'y aura plus d'offres de sa part.

Contrairement à son adversaire, le président d’Ineos Jim Ratcliffe est prêt à laisser une place à la famille Glazer Selon le Times, Ratcliffe se contenterait d’acquérir une part majoritaire, quel que soit le pourcentage (il est question de 50%, selon l'AFP et le Guardian), pour contrôler le club, laissant 20% à la famille Glazer. Par ailleurs, la famille Glazer a toujours laissé entendre que si les offres n'atteignaient pas le montant escompté, elle pourrait rester à la tête du club et investir avec des partenaires.