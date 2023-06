Mercato: N'Golo Kanté va rejoindre Benzema en Arabie saoudite

Al-Ittihad est sur le point de s'offir un mercato de roi: après Karim Benzema mardi, N'Golo Kanté va à son tour débarquer chez le récent champion d'Arabie saoudite.

Arrivé à Chelsea en 2016, dans la peau d'un champion d'Angleterre avec Leicester, N'Golo Kanté devrait rapidement terminer son aventure avec le club londonien, sept ans apès y avoir débarqué. Plusieurs sources - Ben Jacobs, Fabrizio Romano et l'AFP - s'accordent à dire que l'international français (53 sélections) va rejoindre le club d'Al-Ittihad, en Arabie saoudite, pour les deux prochaines saisons (et une troisième en option), et percevoir un salaire de 100 millions d'euros annuels.

Benzema et Kanté coûteront près d'un milliard d'euros de salaire à Al-Ittihad

Al-Ittihad, vainqueur du dernier championnat saoudien devant Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, poursuit son mercato de folie après avoir officialisé, mardi, la signature de Karim Benzema (35 ans) pour les trois prochaines saisons. L'ancien buteur du Real Madrid est rémunéré à hauteur de 200 millions d'euros l'année.

Malgré les blessures qui ont terni sa fin de parcours avec les Blues, N'Golo Kanté a disputé 269 matchs (pour 14 buts) avec Chelsea, remportant notamment la Premier League (2017), la FA Cup (2018), la Ligue Europa (2019), la Ligue des champions, et la Coupe du monde des clubs (2021). Al-Ittihad ne paiera pas d'indemnités de transfert puisque le milieu de terrain de 32 ans est en fin de contrat.