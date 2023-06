Mercato: les premiers mots de Karim Benzema à Al-Ittihad

Karim Benzema a pris la parole à l'occasion de l'annonce de sa signature pour trois ans en Arabie saoudite, au Al-Ittihad Club.

Officiellement joueur d'Al-Ittihad depuis l'annonce ce mardi de son recrutement pour trois ans (jusqu'en 2026), Karim Benzema a réservé ses premiers mots aux médias du club saoudien. "Je suis impatient de découvrir une nouveau championnat de football dans un pays différent. Le Al-Ittihad Club a une histoire extraordinaire, des supporters incroyablement passionnés et de grandes ambitions dans le domaine du football, à savoir devenir une force en Asie après avoir remporté le championnat", a d'abord déclaré l'attaquant français de 35 ans.

"J'ai eu la chance d'accomplir des choses extraordinaires dans ma carrière et de réaliser tout ce que je pouvais en Espagne et en Europe, a ajouté le Ballon d'or. Je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi et de réaliser un nouveau projet. Chaque fois que j'ai visité l'Arabie saoudite, j'ai toujours ressenti une telle chaleur et un tel amour de la part des supporters et du peuple. Je suis impatient de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et, avec eux, d'aider ce club extraordinaire et le football en Arabie saoudite à franchir de nouvelles étapes".

"Ronaldo montre que l'Arabie saoudite commence à progresser"

"C'est un nouveau défi pour moi, une nouvelle vie et j'ai hâte de commencer à m'entraîner. Je ferai tout pour gagner des trophées, pour marquer, pour montrer mon talent, pour satisfaire les supporters, le club, le président, tout le monde. C'est un bon championnat et il y a beaucoup de bons joueurs. Cristiano Ronaldo est déjà là, un ami qui montre que l'Arabie saoudite commence à progresser. Je suis ici pour gagner, comme je l'ai fait en Europe. Je suis impatient de vous voir à Djeddah", a-t-il conclu.

Après 14 ans de conquêtes au Real Madrid, où il a notamment remporté cinq fois la Ligue des champions, l'international français (97 sélections, 37 buts) a opté pour une fin de carrière dans la richissime Saudi Pro League soutenue par le Fonds souverain saoudien (FIS), qui mise notamment sur le "soft power", l'influence géopolitique, par le sport. Ces derniers jours, un contrat de 200 millions d'euros pour deux saisons avait été évoqué par la presse espagnole. Le Français a finalement signé pour trois ans, sans que le montant ne soit dévoilé.

Comme Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Karim Benzema sera l'écrasante vedette d'un effectif où ressortent les internationaux égyptiens Ahmed Hegazy et angolais Helder Costa, entraîné par l'ancien manager du FC Porto ou de Tottenham, le Portugais Nuno Espirito Santo.