Mercato: Cristiano Ronaldo assure qu'il va rester à Al-Nassr la saison prochaine

Malgré l’absence de titre pour sa première saison avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a assuré jeudi qu’il restera bien dans le club saoudien la saison prochaine.

En attendant de connaître la future destination de Lionel Messi et de Karim Benzema, les fans saoudiens peuvent déjà être rassurés par la dernière sortie médiatique de Cristiano Ronaldo. La star aux cinq Ballons d’or se sent bien en Arabie saoudite où il a posé ses valises en début en début d’année. Et il n’a pas l’intention de quitter Al-Nassr même si son club n’a pas réussi à remporter un titre cette saison.

"Je suis heureux ici, je veux continuer ici et le continuerai ici, a déclaré Ronaldo, interrogé jeudi par la Saudi Pro League. A mon avis, s’ils (les dirigeants saoudiens) poursuivent leur travail lors des cinq prochaines années, la Saudi League peut figurer parmi les cinq meilleurs championnats au monde."

"Pour être honnête, j’espérais gagner quelque chose cette année"

S’il se dit déçu de ne pas avoir glané de titre (Al-, il pense le plus grand bien du championnat saoudien : "Mes attentes étaient un peu différentes. Pour être honnête, j’espérais gagner quelque chose cette année, admet CR7. Parfois, on a besoin de patience et de persévérance pour atteindre ses objectifs. On a beaucoup progressé. L’équipe a beaucoup progressé lors des 5-6 derniers mois. Même le championnat, les équipes ont progressé." Ronaldo est sous contrat avec Al-Nassr jusqu'en 2025.