Mercato: Newcastle prêt à casser sa tirelire pour Lingard

Doté de moyens colossaux avec l’arrivée des investisseurs saoudiens, Newcastle compte frapper fort dès le mercato hivernal. Derniers au classement de Premier League, les Magpies seraient prêts d’après le Times à casser leur tirelire pour s’attacher les services de Jesse Lingard.

Newcastle ne semble pas vouloir attendre l’été prochain avant de commencer à investir massivement sur le marché des transferts. Il faut dire qu’avec leur dernière place au classement de Premier League, les nouveaux propriétaires du club comptent bien profiter du mercato hivernal afin d’assurer le maintien dans l’élite des Magpies.

Pour symboliser leurs ambitions, les Saoudiens ont déjà identifié la priorité du mois de janvier. D’après The Times, l’heureux élu est Jesse Lingard (28 ans). Peu titulaire avec Manchester United et en fin de contrat en juin 2022, l’attaquant a de bonnes chances de quitter son club cet hiver. Afin de s’attacher les services de l’Anglais, les Toons seraient prêts à offrir lui un contrat de quatre ans et demi avec un salaire de 100.000€ par semaine. Des chiffres qui feraient de Lingard le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Le média anglais précise que Newcastle compterait offrir aux Mancuniens une grosse somme d’argent, pour les convaincre de libérer le joueur de 28 ans. À voir si malgré ces chiffres forts, l’ancien de West Ham acceptera de rejoindre un club qui est encore loin d’avoir assuré sa place dans l’élite.

Joe Cole: "Ils vont dépenser entre 200 et 300 M€ en janvier"

Cette semaine, l’ancien milieu de terrain Joe Cole affirmait que les propriétaires du club comptaient investir de manière conséquente dès le mois de janvier: "Ils vont dépenser entre 200 et 300M€ en janvier. Les propriétaires ne sont pas venus pour jouer".

Avec la piste Lingard, les Saoudiens se donnent les moyens de tout mettre en œuvre pour assurer le maintien en Premier League. En attendant, Newcastle affrontera ce samedi Burnley (à 16h).