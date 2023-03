Mercato: Pochettino, Tuchel… La short list de Tottenham en cas de départ de Conte

L’avenir d’Antonio Conte sur le banc de Tottenham s'inscrit en pointillé depuis l’élimination des Spurs en 8e de finale de Ligue des champions contre l’AC Milan. Comme rapporté par la presse anglaise, plusieurs grands noms sont d’ores et déjà pressentis pour prendre la succession du coach italien.

Antonio Conte pourrait bien avoir épuisé le très peu de crédit qu’il lui restait. Mercredi soir, Tottenham a été éliminé sans gloire de la Ligue des champions dès le 8e de finale contre l’AC Milan. Après s’être inclinés 1-0 à l’aller à San Siro, les Spurs ont été incapables de renverser la situation au Tottenham Stadium (0-0).

>> Revivez Tottenham-AC Milan

Éliminé dès son entrée en lice en League Cup et au cinquième tour en FA Cup, le club anglais n’a plus que le championnat à jouer. Actuel quatrième de Premier League, Tottenham est dans la course pour une qualification en Ligue des champions. Mais cette perspective risque de ne pas permettre à Conte de sauver sa peau.

D'après les échos du Daily Mail, le technicien italien ne fait plus l'unanimité en interne. Vivement critiqué par Richarlison sur son temps de jeu, il semble être également la cible d'attaques venant de son propre staff. Certains de ses collaborateurs seraient "démotivés". Conte, en fin de contrat à la fin de la saison et qui a laissé de côté une prolongation en janvier dernier, ne se fait d’ailleurs pas d'illusion quant à son avenir.

Pochettino, le favori N°1 ?

Dans ce contexte, qui pourrait succéder à celui qui est à la tête des Spurs depuis novembre 2021 ? Selon la presse anglaise, un nom revient avec insistance de l’autre côté de la Manche: Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur du PSG, déjà passé sur le banc du club londonien entre 2014 et 2019, avec notamment une finale de Ligue des champions à la clef en 2019, serait le grand favori pour le poste.

Pochettino est libre depuis juillet dernier et la fin de son aventure parisienne. Selon Sky Sports, le coach argentin a ses soutiens au sein du club, où plusieurs joueurs et salariés lui demandent expressément de revenir.

Mais Pochettino n’est pas le seul sur la ligne de départ. D'après le Daily Mail, Roberto De Zerbi (Brighton) et Thomas Frank (Brentford) sont également dans la course. Thomas Tuchel, un autre ancien du PSG, fait lui aussi partie des prétendants. A l’instar de Pochettino, l’Allemand présente l’avantage d’être libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier. Dans les prochaines semaines, les supporters parisiens les plus nostalgiques pourraient donc bien jeter un œil à ce qu’il se passe du côté de Londres.