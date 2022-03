Mercato: Rudi Garcia révèle avoir été tout proche de rejoindre Manchester United

À la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer en fin d'année dernière, Manchester United avait dans son viseur Rudi Garcia, libre après son départ de l'OL. Le Français explique dans un entretien au Figaro avoir été proche de rejoindre les Reds Devils; qui ont finalement choisi de miser sur Ralf Rangnick.

Vainqueur de la Ligue 1 avec Lille en 2011, Rudi Garcia a laissé un souvenir moins impérissable aux fans de Marseille et Lyon. Souvent critiqué ces dernières années, le coach français garde pourtant une belle côte en Europe. Il aurait même pu rejoindre un club prestigieux il y a quelques mois en Angleterre.

Après un passage de trois saisons en Italie sur le banc de l’AS Rome, Garcia a failli traverser la Manche. En novembre dernier, Manchester United est à la recherche d’un nouvel entraîneur, suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer. Les dirigeants organisent de nombreux entretiens. Garcia est proche d’obtenir le poste, comme il l'explique dans un entretien accordé au Figaro: "J’ai eu plusieurs propositions, en Angleterre, en Espagne et en France, mais la plus avancée, et qui a failli aller jusqu’au bout, fut avec Manchester United."

Un intérêt concret de la part des Mancuniens, que Garcia a apprécié: "Ça témoigne aussi de la reconnaissance internationale que je peux avoir, où les dirigeants ne regardent que les résultats."

Les coulisses de l’entretien

Devancé par Ralf Rangnick pour reprendre les Reds Devils, Garcia garde tout de même des bons souvenirs de son entretien avec les dirigeants de la formation anglaise. Les parties présentes ont même eu un échange sympa sur l’apprentissage de la langue: "J’ai vu John Murtough (le directeur du football de MU) et Darren Fletcher (membre du staff), je leur ai dit que je devais bosser mon anglais et Darren, qui est écossais, a eu une blague sympa en me disant que je n’avais pas encore le niveau avec l’accent écossais pour répondre, mais que c’était très bien."

Désireux d’engager un intérimaire afin d’avoir le temps de choisir un entraîneur sur le long terme l’été prochain, Manchester United ne vit pas une période facile sous les ordres de Rangnick. Eliminés de la Ligue des champions par l’Atlético de Madrid, les Anglais ne sont pas certains de participer à la prochaine campagne européenne. Actuellement cinquième en Premier League, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont pour l’heure qualifiés pour la Ligue Europa.

"Je veux retrouver un club dès la saison prochaine"

Sans club depuis la fin de son aventure à l'OL en mai 2021, Garcia souhaite retrouver un banc de touche. L’ex-milieu de terrain estime qu’il a les qualités pour trouver un projet ambitieux: "Je voudrais trouver un club qui joue la Ligue des champions ou qui a la capacité de s’y qualifier (…) J’ai une préférence pour l’Angleterre ou l’Espagne, mais je ne dis pas non à l’Allemagne, la France ou l’Italie."

Même s’il a une préférence pour un club pouvant se qualifier en Coupe d’Europe, le technicien de 58 ans est prêt à revoir ses ambitions à la baisse: "Si cela se trouve, vous allez me retrouver dans un pays exotique dans quelques mois, car je n’aurai rien trouvé à la hauteur de mes attentes. Mais aujourd’hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d’arrêt, ça me démange."