Joe Cole a plus appris avec "Garcia qu'avec Mourinho ou Ancelotti"

Joe Cole, ancien milieu de terrain offensif anglais, raconte son année à Lille en 2011-2012, dont il conserve un excellent souvenir sous les ordres de Rudi Garcia qu’il place au-dessus de Carlo Ancelotti et José Mourinho.

Sans club depuis la fin de son aventure à Lyon en mai 2021, Rudi Garcia s’est trouvé un formidable représentant. Joe Cole, ancien milieu offensif anglais, conserve en effet un superbe souvenir de sa saison à Lille sous les ordres de l’entraîneur français en 2011-2012. C'est lui qui l’avait convaincu d’être prêté au Losc en provenance de Liverpool.

"Il avait été convaincant durant notre échange, confie dans L’Equipe l’ancien joueur de Chelsea qui affronte Lille ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport). Et il s'est révélé un fantastique entraîneur durant la saison que j'ai passée avec lui, au point que je considère aujourd'hui que Rudi Garcia est le coach le plus sous-estimé en Europe. J'adorerais le voir entraîner en Premier League. Sur le plan tactique, aucun des entraîneurs que j'ai eus dans ma carrière ne m'a enseigné autant de choses que lui."

Il fait même de Garcia presque l’égal de José Mourinho qu’il a connu trois ans chez les Bues (2004-2007). "OK, José reste le meilleur manager que j'ai eu, poursuit-il. Mais Rudi m'a vraiment montré qu'on pouvait jouer un football différent, où les joueurs techniques prédominaient. Vous savez, ce n'est plus le cas aujourd'hui mais, en Angleterre, une vision différente du foot a longtemps prévalu (valorisant notamment l'état d'esprit combatif des joueurs). Et puis Rudi était aussi en avance sur son temps dans sa relation aux joueurs."

Il évoque la légèreté de certains entraînements qui correspondaient parfaitement à son état de forme lui qui avait vécu une grave blessure au genou en 2009. "Rudi a été le premier coach que j'ai connu qui organisait parfois des séances à faible intensité, généralement le jeudi, explique-t-il. Et puis, après en avoir discuté avec lui, il a intégré le fait que je ne pouvais plus m'entraîner à fond tout le temps, ce que mes coaches par la suite en Premier League n'ont jamais compris. Ce n'est pas un hasard si je ne me suis pas blessé lors de ma saison à Lille, où j'ai pu donner le meilleur de moi-même."

Il réitère ses louanges dans une interview au site britannique The Athletic. "J'avais 29 ans en arrivant, j'avais travaillé avec des coachs comme José Mourinho et Carlo Ancelotti, mais j'ai plus appris, tactiquement, avec Rudi qu'avec mes précédents entraîneurs, explique-t-il. Nous essayions de jouer comme Barcelone, grâce au coach. Dans les buts, nous avions Mickaël Landreau, le premier gardien que j'ai vu aussi à l'aise balle au pied. J'ai joué avec Pepe Reina, mais jamais Roy Hodgson ou Rafa (Benitez) ne se sont servis de son jeu au pied. Nous jouions pour avoir la possession, c'est ce que Rudi nous apprenait tous les jours: garder le ballon. J'ai adoré ça."