Chelsea: Tuchel remonté après des jets de briquets visant Rüdiger

Deux personnes ont été arrêtées après que des objets aient été lancés sur Antonio Rüdiger, dimanche lors de la victoire 2 à 0 de Chelsea contre les Spurs. Le coach des Blues, Thomas Tuchel, a réclamé des mesures afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Les projectiles étaient certes moins impressionnants que ceux reçus samedi à Everton par les latéraux d’Aston Villa, Lucas Digne et Matty Cash. Mais la bêtise de quelques supporters de Tottenham, qui ont pris pour cible le joueur de Chelsea Antonio Rüdiger dimanche lors du derby londonien (2-0, 23e journée de Premier League), était tout aussi aberrante.

Le défenseur allemand de Chelsea a été visé dimanche après-midi à Stamford Bridge par plusieurs petits projectiles, s’apparentant à des briquets. Si Rüdiger a préféré s’amuser de la situation, et s’est évertué à renvoyer les objets hors de la pelouse avec un sourire un peu forcé, son entraîneur Thomas Tuchel s’est lui montré bien plus agacé de la situation en conférence de presse d’après-match.

"Protéger l’environnement de ce jeu et cette atmosphère absolument unique en Angleterre"

"J’aime les avoir (les supporters) près du terrain. Pas derrière les barrières, pas derrière les filets. C’est une ambiance géniale, et en général, je ne suis pas inquiet. (…) Mais s’il s’agit d’une nouvelle tendance, nous devons agir ensemble pour l’arrêter le plus rapidement possible afin de protéger l’environnement de ce jeu et cette atmosphère absolument unique en Angleterre", a lâché Tuchel au sujet de l’incident, qu’il a admis ne pas avoir vu directement depuis sa position.

Sky Sports rapportait dimanche soir que deux personnes, suspectées d’avoir jeté ces objets depuis la tribune, avaient été interpellées. "Des enquêtes, menées conjointement par Chelsea et Tottenham, sont en cours pour identifier toute autre personne impliquée dans le jet d’objets pendant le match", assurait un porte-parole de la Metropolitan Police londonienne au média britannique.