Ligue des champions: Real-Chelsea, City-Bayern... Le tirage complet des quarts et des potentielles demi-finales

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions (et du tableau final) a eu lieu ce vendredi midi. Découvrez toutes les affiches.

Fin du suspense. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Les huit clubs encore en lice (trois italiens, deux anglais, un allemand, un espagnol et un portugais) sont désormais fixés sur leur avenir.

Tenant du titre, le Real Madrid de Karim Benzema défiera Chelsea, alors que le Bayern Munich, bourreau du PSG en huitièmes, fera face à Manchester City pour un autre énorme choc.

Pour rappel, les matchs aller auront lieu les mardi 11 et mercredi 12 avril, les matchs retour étant programmés les 18 et 19 avril. Les demi-finales auront lieu les 9/10 et 16/17 mai, alors que la finale se jouera le 10 juin au stade Olympique Atatürk d'Istanbul.

Comme lors de la phase de groupes, la règle des buts à l'extérieur n'existera pas durant la phase à élimination directe. Elle a été abolie en début de saison 2021/2022. Si deux équipes sont à égalité à l'issue du match retour, nous aurons donc droit à une prolongation suivie d'une éventuelle séance de tirs au but.

Ce tirage au sort était par ailleurs ouvert et intégral. Pour ne pas avoir de tête de série, et pour permettre à deux équipes issues d'un même pays (ou s'étant précédemment rencontrées en poules) de pouvoir s'affronter. Concrètement, l'UEFA a procédé à trois tirages. Un pour les quarts de finale, un pour le tableau des demi-finales et l’autre pour déterminer l’équipe dite "à domicile" en finale.

Les affiches des quarts (11/12 puis 18/19 avril) :

- Real Madrid-Chelsea

- Benfica-Inter Milan

- Manchester City-Bayern Munich

- AC Milan-Naples

Les affiches des demi-finales (9/10 puis 16/17 mai) :

- Le vainqueur de AC Milan-Naples contre le vainqueur de Benfica-Inter Milan

- Le vainqueur de Real Madrid-Chelsea contre le vainqueur de Manchester City-Bayern

Pour la finale, ce sera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui "recevra" le vainqueur de la première demi-finale.