Premier League: un supporter singapourien condamné après des menaces de mort envers Maupay

Lors de la saison 2019-2020, Brighton s'était imposé contre Arsenal grâce à un but de Neal Maupay. Durant ce match, le gardien d’Arsenal avait été blessé après un choc avec l’attaquant français. Menacé de mort par un supporter des Gunners basé à Singapour, Neal Maupay avait porté plainte.

"Tu penses que tu vas t'en sortir après la blessure de Leno ? Pas question... Mais ne t'inquiètes pas, tu ne seras pas blessé. C'est beaucoup plus amusant de te voir éprouver de la douleur en voyant souffrir ceux que tu aimes", voici les propos que l’ancien attaaquant de l’OGC Nice, Neal Mapay, avait reçu après avoir offert une victoire de prestige à son équipe, Brighton face à Arsenal. Lors de ce match, Neal Maupay avait marqué le but de la victoire mais aussi heurté le gardien Bern Leno. Ce dernier avait dû céder sa place quelques secondes plus tard.

Les sportifs s’engagent contre toutes formes de violences

Ces propos ont été tenus par Derek Ng de Ren, 19 ans, supporter des Gunners depuis Singapour, via un compte anonyme. Lors de son jugement après une plainte de l'ancien joueur de Saint-Etienne, il a plaidé coupable. La justice l'a condamné à neuf mois de prison avec sursis, 40 heures de travaux d’intérêts généraux ainsi qu’un suivi psychiatrique. Ce jeune supporter doit également respecter un couvre feu entre 22 heures et 6 heures du matin.

Depuis quelques années, les sportifs s’engagent contre toutes formes de discriminations, d’harcèlements notamment sur les réseaux sociaux. Comme avec le genou à terre, qui fait énormément débat lors de l’Euro 2021 où le port d’un brassard arc-en-ciel en soutient à la communauté LGBTQ+. Les sportifs profitent ainsi de leur visibilité pour passer des messages de bienveillance et de tolérance.