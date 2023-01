Newcastle-Fulham: Mitrovic transforme un penalty mais l’arbitre l’annule pour un motif inhabituel

Le match de Premier League entre Newcastle et Fulham a été marqué par une séquence étonnante, ce dimanche à St James’ Park (1-0). Aleksandar Mitrovic, l’attaquant des Cottagers, a transformé un penalty en seconde période mais l’arbitre l’a finalement invalidé pour un motif original.

Les joueurs de Newcastle ont tout de suite relevé l’erreur. Dès que le ballon est entré dans les filets, ils se sont rués vers l’arbitre pour protester avec énergie, à l’image du gardien Nick Pope. Et ils ont obtenu gain de cause. Le penalty transformé par Aleksandar Mitrovic, l’attaquant de Fulham, a logiquement été invalidé ce dimanche lors de la 20e journée de Premier League. Le score était de 0-0 lorsque l’avant-centre serbe a tenté sa chance sur la pelouse de St James’ Park, à la 69e.

Il aurait pu mettre son équipe sur les rails d’un succès à l’extérieur, mais il a perdu ses appuis au moment de frapper. Résultat, son pied droit a envoyé le ballon sur son pied gauche, ce qui a pris à contrepied Nick Pope. Sauf que le règlement n’autorise pas un tireur de penalty à toucher deux fois le cuir pour battre le gardien. Ce double contact involontaire a donc débouché sur... un coup-franc pour Newcastle.

Isak inscrit le but de la victoire

Et les coéquipiers de Bruno Guimaraes ont profité de ce coup du sort pour l’emporter dans les derniers instants, grâce à un but d’Alexander Isak (1-0, 89e). De quoi concrétiser leur large domination, avec 63% de possession et 20 tirs à 5. Avec le penalty de Mitrovic refusé, Fulham n’a d’ailleurs pas cadré une fois dans la rencontre. Après ce résultat, les Magpies reprennent la troisième place du championnat, à un point de Manchester City, deuxième, à égalité de points avec Manchester United, quatrième.