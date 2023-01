Premier League: qui est Mykhaylo Mudryk, le "Neymar ukrainien" qui débarque à Chelsea contre un très gros chèque?

Virevoltant ailier ukrainien courtisé par de très nombreuses écuries européennes, Mykhaylo Mudryk débarque finalement à Chelsea, qui a signé un gros chèque pour doubler Arsenal et s'attacher les services du joueur du Shakhtar Donetsk. Présentation de ce crack que l'on présente comme le "Neymar ukrainien".

Ailier gauche à la patte droite ravageuse, quasi-homonyme de Luka Modric, appelé le "Neymar ukrainien"... Mykhaylo Mudryk, la pépite du Shakhtar Donetsk, rejoint finalement Chelsea, alors que le leader du championnat Arsenal semblait disposer d'une longueur d'avance sur la concurrence il y a encore quelques heures.

Le joueur lui-même se voyait d'avantage porter le maillot des Gunners, mais c'est bien celui des Blues qu'il a enfilé ce dimanche matin, après avoir passé sa visite médicale. Il a d'ailleurs été convié dans la foulée à assister au match de sa nouvelle équipe contre Crystal Palace, à Stamford Bridge, une première occasion pour lui de se familiariser avec ce que son nouvel entraîneur Graham Potter entend mettre en place.

Le jeune international ukrainien, qui fêtera ses 22 ans le 5 février, était convoité par de nombreux clubs d'Europe mais s'envole vers Londres, où il sera largement scruté.

Bourreau de Monaco en Ligue des champions

En France, Mykhaylo Mudryk fait connaître son nom un 25 août 2021, alors que le Shakhtar Donetsk, où il évolue depuis tout juste six mois après deux prêts à l'Arsenal Kyiv et au Desna Chernigiv, affronte l'AS Monaco en barrage de Ligue des champions. Les Monégasques, dos au mur après leur défaite 0-1 en Ukraine, sont obligés de gagner pour se frayer un chemin en C1.

Mais c'était sans compter sur le virevoltant ailier de tout juste 20 ans, entré à la 82e minute, qui pousse Ruben Aguilar à la faute et au but contre-son-camp sur un centre contré de l'Ukrainien. Score final 2-2, Monaco est éliminé de C1 et sur le banc du Shakhtar, l'entraineur italien Roberto De Zerbi exulte, sauvé par sa pépite qu'il a toujours couvée.

"Mudryk est notre Vinícius Junior"

"Lorsque Roberto s'est engagé, Mykhaylo est le premier joueur qu'il a appelé, raconte Darijo Srna, ex-joueur des Mineurs devenu directeur sportif dans L'Equipe. Il n'avait pourtant que 20 ans! Le coach lui a dit: 'Si tu ne deviens pas un super joueur avec moi, tu ne le deviendras jamais. Parce que je crois en toi, en tes qualités'. Et le show a démarré..."

Ailier gauche droitier mais doué des deux pieds, dribbleur, très rapide et percutant, Mykhaylo Mudryk a très vite eu le droit à l'étiquette de futur "crack" du football mondial. Et il l'a confirmé dès sa première titularisation en Ligue des champions, le 3 novembre 2021, face au Real Madrid. "Mudryk est notre Vinícius Junior, avait affirmé le directeur sportif du Shakhtar Darijo Srna avant la rencontre. Il y a peu de joueurs avec de telles qualités. Nous travaillons avec lui jour et nuit, et il a beaucoup changé ces derniers temps."

Joueur le plus rapide de Ligue des champions

Si ses coups d'éclat font parler sur les réseaux sociaux, Mykhaylo Mudryk s'affirme comme véritable promesse lors de la saison 2022-2023, perturbée par l'invasion russe en Ukraine. Il profite d'abord des matchs de charité (organisés pour lever des fonds), avec notamment un formidable sprint conclu par plusieurs dribbles et un but du pied gauche face à l'Ajax, avant d'empiler buts et passes décisives en matchs officiels.

Il compte déjà 10 buts et 8 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues (Premier Liga ukrainienne et C1), dont trois buts et deux passes décisives en Ligue des champions. Ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus décisifs cette saison, avec une implication dans un but toutes les 75 minutes. Le tout en étant flashé à 36,6 km/h lors du match retour face au Celtic, faisant de lui le plus rapide de la compétition.

"Derrière Mbappé, Neymar et Vinicius"

Constatant l'effervescence grandissante autour de son attaquant aux cheveux blonds platine cerclés d'un bandeau et aux multiples tatouages, le Shakhtar Donetsk entend faire monter les enchères. Et tant pis si cela repousse son transfert de six mois, alors que Mykhaylo Mudryk est déjà largement courtisé à l'été 2022. Les dirigeants ukrainiens, qui espéraient 50 millions d'euros pour leur pépite en août, réclament en décembre un arrangement équivalent à ceux conclus pour Antony ou Jack Grealish.

Et cela n'étonne plus Darijo Srna, qui estime que "Mudryk est meilleur que tous les Brésiliens que nous avons eu jusqu'à présent". "J'ai joué au football toute ma vie et j'oserais dire qu'il est le meilleur joueur d'Europe à son poste derrière Mbappé, Neymar et Vinicius", affirme-t-il dans une interview pour Marca.

"Il peut gagner le Ballon d'Or"

"S'il avait un passeport brésilien, il vaudrait 100 millions. Si quelqu'un le veut, il devra payer beaucoup d'argent", prévenait-il. Son ancien entraîneur Roberto De Zerbi, ayant fui l'Ukraine en février avant de rallier Brighton en septembre, se désole d'ailleurs de ne pas pouvoir se positionner sur "sa" pépite: "Mudryk est un joueur fantastique, je pense qu'il peut gagner le Ballon d'Or à l'avenir. Je l'aime en tant qu'ancien joueur, mais je suis maintenant l'entraîneur de Brighton, et Brighton ne peut pas acheter Mudryk."

Le jeune ukrainien, lui, n'avait de toute façon qu'une envie: celle de rejoindre les Gunners cet hiver. En témoignent ses nombreuses stories Instagram où il s'affiche en train de regarder les matchs d'Arsenal, commentant d'ailleurs "deux top managers" en affichant une photo de Roberto De Zerbi et... Mikel Arteta lors de la victoire 4-2 le 31 décembre. Celui qui a été nommé deux fois de suite "joueur de l'année" par les fans du Shakhtar s'amusait d'ailleurs à poster ses highlights de la mi-saison avec le passage d'une chanson de Drake disant: "Je dois toujours voir les Gunners gagner la Premier League." Il rejoint finalement le rival Chelsea.