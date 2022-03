Newcastle: le budget du prochain mercato (pas XXL) des Magpies

14e au classement avec 11 points d’avance sur le premier relégable Watford, Newcastle est bien parti pour assurer son maintien dans l’élite. Si les Magpies travaillent déjà sur le mercato estival, ces derniers ne comptent pas dépenser sans compter. Selon le Telegraph, le budget est estimé à environ 70M€.

Racheté il y a quelques mois par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle a recruté avec raison lors du mercato hivernal. Mais à la différence du PSG qui avait massivement changé le visage de son effectif lors de l’arrivée de QSI en 2011, les Magpies ont été moins clinquants. En janvier, les Anglais ont dépensé environ 102 millions d'euros pour assurer la mission maintien en Premier League. Mais hormis le gros investissement consenti pour Bruno Guimaraes, ce sont surtout des éléments habitués au championnat qui ont été recrutés. Pas loin d’assurer son maintien en Premier League, Newcastle ne compterait pas non allonger les billets sans mesure l'été prochain.

Selon The Telegraph, les dirigeants ont eu plusieurs réunions et se sont mis d’accord pour ne pas dépenser sans compter. C’est un budget estimé à environ 70 millions d'euros qui sera consacré au mercato estival. Cette somme constitue une base mais pourrait augmenter avec les ventes de joueurs. Isaac Hayden, Jamal Lewis et Ciaran Clark sont notamment poussés vers la sortie.

Les premières pistes étudiées

Avec un budget "revu à la baisse", Newcastle devra choisir minutieusement ses cibles, surtout dans un marché des transferts où les clubs n’hésitent plus à investir des sommes assez folles. Le média anglais précise que le coach Eddie Howe souhaite compter dans ses rangs trois ou quatre joueurs en plus.

Parmi eux, deux pensionnaires de la Ligue 1 sont mentionnés. Déjà ciblés l’hiver dernier, le défenseur de Lille Sven Botman et l’attaquant de Reims Hugo Ekitike pourraient voir les Magpies revenir à la charge. Le premier cité a déjà annoncé son intention de quitter le Nord de la France dans quelques mois. La presse anglaise ajoute aussi que la rumeur du Sun parlant d’une grosse offre pour Neymar a beaucoup amusé les dirigeants.

Si l’objectif des investisseurs saoudiens est de lutter pour le titre de champion à long terme, il y a des chances que ce ne soit pas pour la saison prochaine. En cas de maintien en Premier League, The Telegraph précise que l’objectif au classement sera le top 10.