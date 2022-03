Newcastle: les réponses très gênées de Howe sur l’exécution de 81 personnes en Arabie saoudite

Eddie Howe, manager de Newcastle, a été questionné à plusieurs reprises, dimanche, sur les 81 exécutions par peine de mort orchestrées par l’Arabie saoudite, qui détient les Magpies depuis quelques mois.

Il régnait une ambiance très lourde autour du match Chelsea-Newcastle (1-0), dimanche en Premier League en raison de l’actualité touchant les propriétaires des clubs. Le club londonien est impacté de plein fouet par les sanctions prises par le gouvernement britannique contre Roman Abramovitch, son actionnaire en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, président russe qui a lancé une guerre contre l’Ukraine. Les macabres informations entourant les nouveaux propriétaires de Newcastle se sont aussi invitées en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

Eddie Howe, manager des Magpies, a été assailli de questions sur l’exécution de 81 personnes par peines de mort décidées par l’Arabie saoudite, dont le Prince héritier Mohammed Ben Salmane se cache derrière le rachat du club par un fonds d’investissement. Nommé sur le banc de Newcastle quelques semaines après l’arrivée des nouveaux actionnaires, Howe a semblé désemparé par les demandes de réactions des journalistes sur l’actualité morbide en Arabe saoudite.

"Je ne sais pas quoi répondre, je parle de foot"

"Je réponds seulement sur le football, a-t-il répondu. Je suis très déçu par la défaite, c’est seulement ça." Une réponse qui n’a pas convaincu son auditoire, bien décidé à obtenir une réaction plus engagée. "Je suis là pour manager et entraîner une équipe de football, a-t-il ajouté. Je suis bien conscient de ce qui passe dans le monde mais je suis focalisé sur mon club et lui faire gagner des matchs pour rester en Premier League. On n’est pas encore maintenu en Premier League, c’est la seule chose dont je parlerai."

"Mais c’est votre boss, Mohammed Ben Salmane qui est responsable, l’a relancé un journaliste. Vous travaillez pour lui, vous comprenez pourquoi on vous pose la question?" "Je ne sais pas quoi répondre, je parle de foot, a insisté Howe. Je suis concerné par ça." Dernière tentative d’un journaliste: "Vous ne réfléchissez pas, parfois à ces questions? C’est une question utile qu’on peut se poser, non?" "Je crois que ma position est claire", a conclu Howe, très gêné.